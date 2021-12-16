Вимагають видалити гру зі Steam: автори S.T.A.L.K.E.R. 2 опинилися в центрі гучного скандалу

Українська компанія GSC Game World опинилися в центрі гучного скандалу. Річ у тім, що фанатам S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl не сподобалася її ідея з метавсесвітом та NFT.

Учора ввечері українська компанія GSC Game World анонсувала, що запускає проєкт "S.T.A.L.K.E.R. Metaverse". Разом з платформою DMarket вона планує випустити невзаємозамінні токени (NFT) для відеогри S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl.

Представники GSC Game World розповіли, що такі токени будуть відповідати унікальним внутрішньоігровим предметам та "металюдям" (NPC з гри). Також вони наголосили, що подібні речі не будуть впливати на ігровий процес чи давати якусь перевагу їхнім власникам. Тобто це будуть косметичні предмети, які відповідають загальній тематиці відеогри.

Щоправда, геймери однаково зустріли такий анонс вкрай негативно. Одразу ж після цього вони почали активно критикувати розробників S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl. Чималу кількість негативних коментарів зібрав їхній допис у твітері та обліковий запис "S.T.A.L.K.E.R. Metaverse" у цій же соцмережі.

Шанувальники масово закликають GSC Game World відмовитися від цієї ідеї. Також частина фанатів впевнена в тому, що використання подібного шкодить екології. Немало фанатів написало, що вони скасовують свої передзамовлення та більше не будуть слідкувати за цією відеогрою.

А користувачі Steam взагалі закликають Valve видалити цю гру з її фірмового сервісу. На їхню думку, розробники порушили правило про заборону розповсюдження ігор на основі блокчейну. Щоправда, один з авторів відеогри вже відзначив, що S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl не створюється на основі блокчейну, а тому він впевнений, що вони не порушували вищезгадане правило.

Наостанок варто відзначити, що представники Valve ще ніяк цю ситуацію не коментували. Також поки не відреагували на критику й розробники з компанії GSC Game World.

Трейлер відеогри S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: відео

, що реліз гри S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl відбудеться 28 квітня 2022 року. Вийде відеогра на PC, Xbox Series та в сервісі Xbox Game Pass. Передзамовити її можна вже зараз, а стандартна версія коштує 895 гривень.