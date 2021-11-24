Випередила Battlefield 2042 та Forza Horizon 5: у Steam відбувся реліз гри Farming Simulator 22

У сервісі Steam вийшла відеогра Farming Simulator 22, яка одразу ж встановила рекорд серії за кількістю гравців онлайн. Цікаво, що за цим показником вона випередила навіть Battlefield 2042 та Forza Horizon 5.

У фірмовій крамниці Valve відбувся реліз нової частини в популярній серії Farming Simulator. Ця відеогра дуже успішно стартувала у сервісі Steam, а загалом вона навіть змогла встановити знаковий для франшизи рекорд.

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Варто розпочати з того, що Farming Simulator 22 одразу ж заскочила в топ продажів цього сервісу, а також потрапила до списку найпопулярніших ігор Steam. У піковий момент у цій відеогрі знаходилося понад 105 тисяч геймерів, а це новий рекорд для серії. Раніше найкращим показником могла похизуватися гра Farming Simulator 19 – майже 60 тисяч гравців на піку.

Щоправда, найцікавіше у цій ситуації те, що така нішева відеогра вже випередила за цим показником Battlefield 2042 та Forza Horizon 5, які також вийшли нещодавно. Хоча варто додати, що у випадку Forza Horizon 5 своєрідним виправданням може слугувати той факт, що гра одразу ж була доступна всім передплатникам Xbox Game Pass. А от Battlefield 2042 просто вийшла у досить "сирому" вигляді. Напевно, найкращим підтвердженням цих слів може слугувати її оцінка у Steam – 27% позитивних відгуків (понад 40 тисяч рецензій).

До речі, з оцінками у Farming Simulator 22 все також досить добре. Зараз у цього проєкту 81% позитивних відгуків, а оцінило його вже понад 2,5 тисячі геймерів. Тобто загалом гравці зустріли цю відеогру доволі тепло, щоправда, ідеальною її назвати навряд чи можна. Геймери вже критикують цю гру за зростання вартості, проблеми з оптимізацією та невелику кількість нововведень.

Наостанок варто відзначити, що реліз відеогри Farming Simulator 22 відбувся не лише на PC, а й на PS 5, PS 4, Xbox Series та Xbox One. На PC ціна стартує від 1199 гривень, на PlayStation – 1499 гривень, а на Xbox – 50 доларів.

Релізний трейлер відеогри Farming Simulator 22: відео