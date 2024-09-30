Витік скриншотів Project Rene, помилково відомої як The Sims 5, розлютив фанатів: що не так

Після того, як ми дізналися, що Project Rene – це не Sims 5, а нова багатокористувацька гра у тому ж всесвіті й стилістиці, в мережі опинилися кілька скриншотів, які опублікував хтось із обмеженого кола тестувальників. Фанати, які багато років чекають на проєкт, відреагували не дуже добре. Чому?

Що не так із грою

Розробники провели "невеликий ігровий тест" для мобільних пристроїв (Android), який містив розділ "базовий режим реального часу", як стверджує проєкт Like Life Sim, котрий пише про ігри в жанрі симулятора життя і першим помітив ці зображення в інтернеті. Нові зображення показали персонажів, ігровий процес, інтерфейс, деякі налаштування й можливості.

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Перше, на що ви можете звернути увагу, це жахлива графіка, яка виглядає рваною, зернистою, розмитою та недосконалою. Однак, імовірно, в цьому плані хвилюватися причин немає, адже це тестова версія й до того ж мобільна, яка ще пройде чимало змін та оптимізацій перед своїм випуском. Зараз же розробники просто могли віддати перевагу продуктивності, а не візуальній чіткості.

Судячи з цих зображень, персонажі вже мають попередні налаштування й можуть заповнити свій список справ, щоб отримати винагороду. У списку відображаються різні завдання, такі як знайомство з новими людьми, купівля вбрання та інше.

Що стосується косметичних опцій, то виглядає так, ніби вбрання можна отримати, придбавши за ігрову валюту. Одяг має свою ціну, як видно на першому скриншоті. Імовірно, розробники EA дозволять купувати за ігрові гроші лише обмежену кількість косметичної продукції, тоді як набагато більше буде продаватися за реальні гроші, щоб монетизувати гру.



Ігровий процес Project Rene / Фото DzXAnt22 на Reddit



Ігровий процес Project Rene / Фото DzXAnt22 на Reddit



Ігровий процес Project Rene / Фото DzXAnt22 на Reddit

Витік наголосив, що не вся гра – цей тест був "зосереджений виключно на дуже невеликій частині всієї гри", тому там були відсутні деякі функції. Такі елементи, як режим будівництва та володіння власними квартирами з першого ігрового тесту, повністю відсутні в цій збірці. Немає також можливості створення персонажа, але розробник нібито обіцяв додати її у майбутньому. Судячи з усього, сіми присвоювалися автоматично кожному гравцеві або вони обиралися з готових варіантів.

Однак всі уточнення у застереження не зупинили шанувальників серії від хейту. Вони висловили своє розчарування, як можна побачити на Reddit:

Один користувач порівняв проєкт із The Sims Mobile, стверджуючи, що це "те саме, тільки з меншими можливостями". Він додав: "Ви можете працювати в кав'ярні і купувати нове вбрання. Здається, все буде майже так само, тільки, можливо, трохи по-іншому".

Тим часом інший коментатор сказав: "Я знаю, що ще рано, але це буде повний безлад. Це виглядає і звучить жахливо і нагадує мені мобільну гру Sims".

"Я люблю The Sims, але що це за гидота?" – прокоментував третій користувач.

"Це, без сумніву, найпотворніший арт-стиль, який я коли-небудь бачив у грі, якого хріна?" – каже ще одна людина.

Інтерфейс також виглядає наче мультяшна забавка для дітей від трьох до семи / Фото DzXAnt22 на Reddit

Автор допису на Reddit пише, що у тестовому запуску гравці могли дослідити "паризький район, повний унікальних розваг і стильних нагород".

У вітальному оголошенні від розробників йдеться: "Ласкаво просимо до The Sims Labs: The Hub! Виберіть свого персонажа – кожен із них унікальний, з власною історією. Приєднуйтесь до друзів та інших гравців, щоб разом досліджувати жваві паризькі квартали. Отримуйте нове вбрання з комісійного магазину, працюючи в місцевому кафе або виконуючи квести. Здійснюйте свої бажання біля фонтану на площі, знаходьте заховані колекційні предмети, знайомтеся з місцевими жителями та багато іншого. Ігри Sims Labs - це прототипи, орієнтовані на тестування невеликих фрагментів великих ігрових концепцій. Функції цього додатку не обов'язково відображають напрямок або зміст майбутньої гри Sims".

Після запуску гра одразу ж покаже кілька початкових квестів, щоб ви могли почати. Ці квести змінюються щодня.

Основний ігровий процес цієї збірки полягає в тому, що ви працюєте в кафе з іншими гравцями. Як тільки ви почнете працювати, симулятори NPC почнуть заходити й сідати. Хтось повинен прийняти їхнє замовлення, і над їхніми головами з'явиться бульбашка, що показує, який предмет вони хочуть. Потім ви або інший гравець маєте піти і забрати його. Вони можуть вибрати каву, еспресо або круасан. Вони не можуть вибрати більше одного товару одночасно (наприклад, Круасан + Кава).

Це основний спосіб заробляти гроші в цій збірці, і він може стати дуже повторюваним і нудним через деякий час. Тим паче, що завдання не дають вам багато симолеонів (гроші).

Інший спосіб заробити симолеони — це підвищити рівень.

Ви можете заробити XP, загадуючи бажання біля фонтану, розмовляючи з іншими персонажами, виконуючи квести або працюючи в кафе.

Під час цього тесту можна було отримати лише 5 рівнів, кожен з яких давав симолеони або новий бейдж.

Ви можете витратити ці важко зароблені симолеони в магазині одягу, але поки що не можете налаштувати свій одяг, і змушені вибирати між 5 попередньо встановленими вбраннями.

Враховуючи, що це все ще ранні витоки, поки що, адже до свого виходу все дуже сильно зміниться.