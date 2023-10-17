Вийшов передрелізний трейлер Marvel's Spider-Man 2: геймерів чекають сюрпризи

Напередодні релізу Insomniac Games випустила релізний трейлер Marvel's Spider-Man 2. Гра обіцяє багато цікавого, зокрема й щодо відносин Пітера Паркера й Майлза Моралеса.

Трейлер закінчується словами "Стати кращими. Разом". Як зазначається в трейлері, Пітер Паркер і Майлз Моралес повертаються у нову захопливу пригоду.

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Релізний трейлер Marvel's Spider-Man 2

Через дев'ять місяців після подій Marvel's Spider-Man: Miles Morales Майлз все ще користується допомогою Пітера, але коли з’являється таємничий симбіонт, стосунки Пітера та Майлза піддаються випробуванню,

– мовиться в трейлері.

Пітер починає змінюватися, отримуючи сили симбіота, а Майлз, Мері Джейн, Гаррі Озборн і решта друзів повинні допомогти Пітеру, а також протистояти загрозам, що насуваються з боку лиходіїв, як-от Крейвен, Ящір, Пісочна людина та Веном.

Релізний трейлер гри Marvel's Spider-Man 2: дивіться відео

Marvel's Spider-Man 2 – це продовження ігор Spider-Man 2018 року та Spider-Man: Miles Morales 2020 року. Ексклюзивний реліз на PS5 відбудеться вже 20 жовтня 2023 року.

Попередній сюжетний трейлер гри вже показував друзів та ворогів Людини-павука, проте тоді здавалося, що Веном заволодів Майлзом Моралесом. Тепер офіційно стало відомо, що під контролем симбіонта буде Пітер Паркер.