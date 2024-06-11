Football Manager 25 стане історичною грою в серії завдяки новій ліцензованій лізі

Стало відомо, що вперше за багаторічну історію Football Manager, нова частина відомої серії симуляторів матиме офіційну ліцензію однієї з найпопулярніших футбольних ліг у світі.

Студія Sports Interactive оголосила про чотирирічне партнерство з Англійською Прем'єр-лігою.

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Історична несправедливість

Перший справді популярний симулятор футбольного тренера Championship Manager розпочав свою історію ще у 1992 році, а з 2005 серія Football Manager успішно продовжила його історію.

За усі ці роки, FM мав десятки ліцензованих футбольних ліг, але жодна ітерація гри не мала офіційної ліцензії Прем’єр-ліги, аж до наступної – Football Manager 25.

З моменту заснування Football Manager ми завжди хотіли попрацювати з Прем'єр-лігою, і сьогодні ми раді повідомити, що нарешті це станеться, – заявив директор Sports Interactive Майлз Джейкобсон.

Що дасть нова співпраця

Це означає, що вперше в історії гравці Football Manager зможуть вивести свою команду на вершину англійського футболу, маючи всі 20 клубів елітного дивізіону із повною ліцензією – офіційними логотипами, формами та фотографіями гравців.

Анонс співпраці – дивитися відео

Football Manager був важливою частиною спортивного ландшафту протягом десятиліть, його люблять і ним насолоджуються мільйони вболівальників у всьому світі. Ми дуже раді, що тепер Прем'єр-ліга буде представлена ​​ще більш помітно у грі, – додав комерційний директор Прем'єр-ліги Вілл Брасс.

Отож, прихильники франшизи з нетерпінням очікуватимуть на новинку, яка допоможе по-новому відчути "смак" англійського футболу усім віртуальним менеджерам.