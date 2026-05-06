Warhorse здивувала фанатів Kingdom Come 2 випустивши парфуми натхненні грою

Атмосфера середньовічної Богемії завжди була ключовою частиною Kingdom Come: Deliverance 2. Тепер її вирішили передати ще одним способом – не через графіку чи звук, а через несподіване відчуття.

Розробники з Warhorse Studios вирішили розширити межі занурення у свій проєкт Kingdom Come: Deliverance 2 і представили незвичний продукт – офіційні парфуми Kingdom Come Eau de Parfum. Над ароматом працювали разом із чеським брендом Kintsugi Perfumes, повідомляє 24 Канал.

Чи можна "відчути" гру на запах?

Ідея проста, але амбітна – передати запахи світу, в якому живе головний герой Індржих. У грі гравці бачать і чують середньовіччя, але не можуть його "відчути" фізично. Новий продукт має закрити цю прогалину.

Композиція аромату побудована навколо інгредієнтів, які безпосередньо пов'язані з подорожами героя, кажуть Warhorse Studios. У нотах заявлені яблуко, лаванда, м'ята, ромашка, троянда, бузина, мед, шавлія, ладан, шкіра та береза.

У Kintsugi Perfumes пояснили концепцію так:

Він збирає шавлію, ромашку і лаванду для виготовлення цілющих настоїв, вживає яблука або мед, щоб відновити сили для виконання завдань, які йому дає командир Ян Жижка.

Запуск супроводжувався іронічним рекламним роликом за участю Люк Дейл – актора, який у серії ігор виконує роль Яна Птачека. Відео підкреслює, що новинка має не лише атмосферний, а й фан-сервісний характер.

Реклама парфумів Kingdom Come Eau de Parfum – дивіться відео:

Парфуми вже доступні у фірмовому магазині франшизи за ціною 156 євро. Наразі доставка обмежена країнами Європейського Союзу, однак у Warhorse обіцяють розширити географію до Великої Британії та США.

Сама ж Kingdom Come: Deliverance 2, що вийшла у лютому 2025 року на ПК та консолях нового покоління, продовжує демонструвати сильні результати. Гра отримала "дуже позитивні" відгуки у Steam з рейтингом 93 % і розійшлася накладом близько 5 мільйонів копій. Окрім цього, проєкт уже встиг отримати три доповнення, що підтримують інтерес аудиторії.

Що далі чекає на серію після завершення?

Під час нещодавної сесії запитань і відповідей на Reddit у Warhorse Studios підтвердили, що активна розробка контенту для Kingdom Come: Deliverance 2 завершена. За словами керівника арт-відділу Віктор Хьошль, команда більше не планує нових доповнень:

Більше ніякого контенту для KCD2 не планується, за винятком можливих патчів. Ми вже рухаємося вперед.

Водночас студія не залишає жанр, який приніс їй успіх. Хьошль зазначив, що розробники вже працюють над новою грою і залишаться в сегменті рольових проєктів: "Не чекайте, що ми підемо іншим шляхом".

Директор із контенту Ондржей Біттнер додав інтриги, описавши майбутній проєкт як "величезну імерсивну RPG". При цьому він уникнув прямого підтвердження Kingdom Come: Deliverance 3.

Попри чутки про можливу гру за мотивами Володар перснів, офіційно студія деталей не розкриває. Відомо лише, що анонс може відбутися вже в найближчому майбутньому.