Культовий шутер повертається – MachineGames готує грандіозну фінальну Wolfenstein

Стало офіційно відомо, що легендарна серія шутерів Wolfenstein повернеться з повноцінною третьою частиною, яка стане завершенням новітньої франшизи.

Розробники обіцяють грандіозне завершення історії Бласковіца, гідне попередніх частин, повідомляє gamesradar+.

Офіційний анонс продовження

Під час святкування 25-річчя бренду Xbox генеральна директорка компанії Аша Шарма зробила довгоочікувану заяву для спільноти.

Вона підтвердила, що шведська студія MachineGames вже працює над повноцінним продовженням знаменитого франчайзу.

Wolfenstein 3 офіційно перебуває у виробництві в MachineGames. Це одна з найважливіших франшиз у ігровій індустрії, і команда зробила дивовижну роботу, просуваючи її вперед,

– прокоментувала генеральна директорка Xbox.

Разом із анонсом керівниця напрямку опублікувала фотографію першої сторінки сценарію озвучення гри. Судячи з тизеру, стартова місія отримала назву Nazitraz, а події розгортаються в камері для допитів.

Головним героєм третьої частини знову стане Вільям "Б.Дж." Бласковіц, якого озвучить актор Браян Блум.

Також у початковій сцені з'являється його давній соратник Фергус та персонажка Грейс Вокер у виконанні Дебри Вілсон.

Попри відсутність точної дати релізу та списку платформ, вже можна припустити, що гра стане ексклюзивом для Xbox та ПК, оскільки саме корпорація Microsoft володіє правами на серію через ZeniMax.

Цікаво, що раніше Аша Шарма опублікувала 4 хвилини геймплею Fable, підігрівши інтерес фанів до перезапуску культової рольової гри.