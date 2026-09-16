Поспішіть зіграти, адже ці 8 ігор залишать Xbox Game Pass у вересні

Ігрова бібліотека Xbox Game Pass готується до чергового оновлення каталогу, яке принесе передплатникам не лише нові проєкти, а й відчутні втрати. До кінця поточного місяця сервіс залишать одразу 8 різнопланових ігор, серед яких опинився відомий та популярний серед гравців проєкт.

Головна втрата місяця

Найпомітнішим найменуванням, яке зникне найближчим часом, став високооцінений файтинг Sifu від розробників зі студії Sloclap. Цей екшен від третьої особи здобув визнання завдяки автентичним східним єдиноборствам та інтуїтивній системі бою. Головною фішкою гри є магічний амулет, який воскрешає персонажа після кожної смерті. Проте за кожне повернення до життя герой розплачується віком, що змінює його характеристики та створює унікальний ігровий досвід, пише Insider Gaming.

Повний перелік проєктів та останні терміни

Каталог сервісу також втратить ще кілька гучних та помітних тайтлів. Гравці звертають увагу на пригодницький екшен Lara Croft and the Guardian of the Light, похмурий горор Little Nightmares 2 Enhanced Edition та екшен Atomfall.

Усі ці проєкти залишаться доступними в каталозі лише до 30 вересня. Після цієї дати користувачі вже не зможуть запускати їх у межах передплати, а для подальшої гри доведеться купувати повноцінні версії.

Спеціальні знижки для користувачів сервісу

Список ігор, які вилучають із каталогу для хмари, консолей та персональних комп'ютерів, також включає Little Rocket Lab, SOPA Tale of the Stolen Potato, Sworn та Terminull Brigade.

Попри вилучення ігор із сервісу, гравці мають можливість придбати їх зі спеціальною знижкою, поки вони перебувають у каталозі Xbox Game Pass. Це дає змогу зберегти улюблені проєкти у власній колекції за вигіднішою ціною.

Поповнення лінійки та головні прем'єри місяця

Разом із тим, друга вереснева хвиля також розширює каталог новими іграми й пропонує передплатникам тарифів Game Pass Ultimate, PC Game Pass та Game Pass Premium величезний вибір.

Головними наменуваннями цієї добірки стали чотири проєкти формату Day One, які з'являться в сервісі безпосередньо в день світового релізу. Крім цього, передплатники отримають довгоочікувану Call of Duty: Black Ops 6, симулятор виживання Dune: Awakening та культовий екшен Ninja Gaiden 4, пише Insider Gaming.

Календар релізів і перші надходження

Перший етап оновлення розпочинається 16 вересня , коли каталог поповнять чотири проєкти: Marvel Cosmic Invasion, Planet of Lana 2, Routine та Ultimate Sheep Raccoon.

, коли каталог поповнять чотири проєкти: Marvel Cosmic Invasion, Planet of Lana 2, Routine та Ultimate Sheep Raccoon. Вже 17 вересня користувачі випробують екшен Ninja Gaiden 4 та новинку Kernel Hearts, яка виходить у форматі Day One.

Далі, 22 вересня, передплатники отримають доступ до Dune: Awakening і чергового прем'єрного тайтла Well Dweller.

23 вересня перелік розширить Mad King Redemption.

Фінальні блокбастери вересневої хвилі

Наприкінці місяця каталог збагатиться найбільш очікуваними хітами. Шутер Call of Duty: Black Ops 6 поповнить бібліотеку 25 вересня, а 29 вересня відбудеться реліз Day One гри Minecraft Dungeons 2. На початку жовтня сервіс випустить Keeper 2 жовтня та масштабний екшен Gears of War: E-Day, який вийде 6 жовтня.

Більшість ігор з'явиться на консолях Xbox Series X/S, персональних комп'ютерах, хмарному сервісі та портативних пристроях.