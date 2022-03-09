Як на дріжджах: у російському регіоні продовжують рости ціни на відеоігри

Розробники відеоігор продовжують підіймати ціни на свої проєкти в російському регіоні. Цього разу підкорегувати вартість своєї гри вирішили й розробники з FromSoftware.

Уже чимало відомих компанії, які працюють в індустрії відеоігор, покинули російський ринок. Щоправда, наразі є й такі, які, здається, поки не збираються робити щось подібне.

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Ціна на Elden Ring

Однією з таких компаній є й FromSoftware, яка відповідала за розробку трилогії Dark Souls, Demon's Souls, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice та Elden Ring. Остання вийшла кілька тижнів тому, а також наразі має шалений попит серед звичайних геймерів. Відеогра отримала прекрасні оцінки від критиків та гравців, очолює чарти продажів та загалом є однією з найпопулярніших зараз.

Розробники з FromSoftware вирішили без особливого галасу підняти ціну на цей проєкт. Раніше на Росії базове видання Elden Ring коштувало 2499 рублів, а зараз – 3999 рублів. Схоже зростання ціни можна помітити й у випадку видання з назвою Deluxe Edition: було – 3299 рублів, а стало – 5299 рублів.

Точну причину вони не вказували, але можна припустити, що сталося це через катастрофічний обвал російського рубля. Якщо це й дійсно так, то подібне зростання ціни не повинно стати останнім.

Питання лише в тому, чи не набридне розробникам відеоігор, які залишаються працювати на російському ринку, постійно змінювати ціну на свої продукти. Можливо, з часом просто зникне таке поняття як російська регіональна ціна, а місцеві геймери будуть бачити цінники лише в доларах чи євро.

Нові заборони

З цікавого ще відзначимо, що тепер російські гравці не можуть проводити мікроорганізації у відеогрі Fortnite. Грати в неї вони поки можуть, а от купувати внутрішньоігрову валюту, набори з тематичними скінами чи бойові перепустки вже ні. Додамо, що йдеться про повну заморозку мікротранзакцій на абсолютно всіх платформах.

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