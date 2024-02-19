Баг у Palword дозволяє пройти будь-яке підземелля за лічені хвилини – цікавий метод

Шанувальник хітової Palworld знайшов у грі лазівку, яка дозволяє надзвичайно швидко пройти будь-яке підземелля аби отримати найкращу винагороду без зайвих клопотів.

Фанат Palworld продемонстрував метод, який дозволяє гравцям пропустити усі загрози будь-якого підземелля, потрапивши одразу до його кінця аби отримати найкращі нагороди.

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Попри величезну кількість гравців та статус бестселера, Palworld все ще залишається проєктом у ранньому доступі, тож у ньому присутні різні баги.

Деякі дозволяють з легкістю ловити найкращих "друзів" у грі, а інші пройти навіть найважчі підземелля без зайвих клопотів.

Останнім поділився користувач Reddit під ніком yashpwnz.

У відео геймер увійшов до Hillside Cavern 13 рівня, де його одразу зустріли кілька ворогів. Після короткої бійки yashpwnz викликав "друга" Jetragon та почав підніматися скелястою стіною праворуч від себе. Перебуваючи на ній, геймер попестив улюбленця і відразу ж осідлав його.

Комбінація цих дій дозволила персонажеві та "другу" пройти крізь стіну, прямісінько за межі текстур підземелля.

Цікавий баг у Palworld – дивитися відео

Таким чином геймер оминув усі перешкоди та опинився за стіною фінальної зали.

Там він ще раз провернув той самий трюк, щоб повернутися в межі підземелля та забрати увесь вміст двох скринь зі скарбами.

Отож, якщо маєте швидкого літаючого "друга" у Palworld, то також можете випробувати цей трюк.