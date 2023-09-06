Реліз Starfield буквально врятував життя геймера та його родини: захоплива історія

Шанувальник відеоігор Bethesda поділився жахливою та водночас захопливою історією, в якій життя його родини врятував довгоочікуваний реліз Starfield. Деталі – у матеріалі.

Повноцінний реліз Starfield відбувся лише сьогодні (6 вересня) і тепер кожен охочий може придбати стандартне видання гри чи оформити Xbox Game Pass та поринути в космічну пригоду від Bethesda.

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Однак, власники найдорожчої версії гри могли зіграти в неї набагато раніше, а саме від 1 вересня.

Серед них, на щастя, був і користувач Reddit під ніком tidyckilla, якому любов до відеоігор, ймовірно, врятувала життя та як мінімум здоров'я.

За словами геймера, він чекав на цю гру ще з перших чуток про неї у 2015-2016 роках. Не дивно, що через це він замовив преміум видання та у ніч на 31 серпня вирішив не спати, щоб пограти якомога довше.

О 2:26 ночі, граючи, я почув вибух із квартири мого сусіда внизу. Я призупинив свою гру, щоб подивитися, що трапилося, а коли відчинив двері, то побачив полум'я, яке підіймалося сходами до нашої квартири. Я негайно підняв свою дружину та взяв кота і помчав у безпечне місце, відбувшись лише незначними опіками, – розповів шанувальник Starfield.

Вибух, судячи з усього, був не надто гучним, оскільки кохана tidyckilla не прокинулася від нього, а сам герой допису повідомив, що скоріше за все теж би не прокинувся і все б закінчилося фатально.

Пожежа в домі геймера / Фото з Reddit

Наостанок геймер виразив подяку розробникам та окремо Тодду Говарду, за те що проєкт врятував його та родину від жахливої долі.