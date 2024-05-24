Творець The Last of Us розповів як штучний інтелект покращить розробку відеоігор

Батько серії The Last of Us та один з очільників студії Naughty Dog – Ніл Дракманн розповів про своє бачення використання штучного інтелекту в розробці відеоігор та чим він може допомогти.

Невпинність прогресу означає, що з роками ШІ проникне в усі сфери життя, не оминувши й розробку відеоігор.

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Легендарний творець таких проєктів як The Last of Us та Uncharted – Ніл Дракманн поділився своїми думками на цей рахунок, висловивши впевненість, що штучний інтелект зможе стати при нагоді розробниками та зробить відеоігри кращими.

За словами Дракманна його студія Naughty Dog не стане винятком у застосуванні технології, хоча він визнає, що є деякі етичні перешкоди використання ШІ, які потрібно вирішити.

Це розширення можливостей підживлюється все більш доступними інструментами, які дозволяють навіть людям, які не мають технічних знань, використовувати свою уяву та створювати світи та наративи до душі. Щобільше, штучний інтелект справді революціонізує процес створення контенту, хоча він викликає деякі етичні проблеми, які ми маємо вирішити, – сказав розробник.

Зокрема, ігророб припустив, що штучний інтелект разом із можливістю використовувати технологію "motion capture прямо з дому" зменшить витрати та технічні перешкоди з якими стикаються розробники, що своєю чергою дозволить Naughty Dog "взятися за більш авантюрні проєкти та розширити межі оповідання в іграх".

Крім того, Дракманн коротко згадав про те над чим студія працює просто зараз.

Розробник сказав, що їхній наступний таємничий проєкт це "можливо, найзахопливіша" гра з усіх, які коли-небудь випускали Naughty Dog, яка здатна "змінити мейнстримне сприйняття ігор".