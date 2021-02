Як шкільна вчителька стала "зіркою" League of Legends: кумедна історія

Проста британська вчителька, на ім'я Емілі Перкінз раптово стала зіркою північноамериканської ліги League of Legends, а все через "вдалий" нікнейм у соціальній мережі. Детальніше – у матеріалі.

Вчителька та любителька морських свинок – Емілі Перкінз, родом з британського містечка Лестер, стала зіркою американського LCS, хоча ще тиждень тому навіть не чула про існування League of Legends і кіберспортивних турнірів.

LCS – (League of Legends Championship Series, раніше відома як North American League of Legends Championship Series) – найвищий рівень кіберспортивних змагань з League of Legends в США і Канаді.

31 січня кіберспортивний журналіст Тревіс Геффорд обговорював у Твіттері суперництво двох популярних гравців: Луки "Perkz" Перковіча та Ніколая "Jensen" Йенсена в фіналі LCS 2021 Lock In, і хтось із його співрозмовників випадково ввів неправильний тег хорватського гравця. Замість @C9Perkz в діалозі згадали @Perkz – аккаунт, який належить нашій героїні Емілі Перкінз. Через таку випадковість вчителька й дізналася про існування кіберспорту. Спочатку Емілі не зрозуміла, що відбувається і чому незнайомі люди так бурхливо обговорюють її у Твіттері. Вона повідомила "співрозмовникам", що її з кимось переплутали, і попросила не турбувати повідомленнями. Проте інтернет це світ де обмеження й заборони лише підігрівають інтерес, тому зрозуміло, що це прохання здобуло кардинально протилежний ефект. За словами жінки, відразу після такого прохання на її аккаунт підписалося 14 осіб, що здалося їй "дуже дивним". Користувачі швидко пояснили Емілі, що її переплутали з популярним кіберспортсменом і гравцем Cloud9 Перковічем. Вони також порадили жінці змінити нікнейм у Твіттері, щоб уникнути випадкового спаму в майбутньому. Перкінз вирішила цього не робити й жартома пообіцяла, що тепер на знак помсти буде тролити фанатів Перковіча фотографіями своїх морських свинок.

Ситуація швидко вийшла з під контролю і стала об'єктом уваги величезної кількості жартів в соціальних мережах. Геймери масово почали робити меми, запитували про улюблених чемпіонів Перкінз та цікавилися, чи гратиме вона за Cloud9 в наступному матчі.