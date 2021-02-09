Як шкільна вчителька стала "зіркою" League of Legends: кумедна історія

Джерело:freemmorpg
Проста британська вчителька, на ім'я Емілі Перкінз раптово стала зіркою північноамериканської ліги League of Legends, а все через "вдалий" нікнейм у соціальній мережі. Детальніше – у матеріалі.
Вчителька та любителька морських свинок – Емілі Перкінз, родом з британського містечка Лестер, стала зіркою американського LCS, хоча ще тиждень тому навіть не чула про існування League of Legends і кіберспортивних турнірів.
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31 січня кіберспортивний журналіст Тревіс Геффорд обговорював у Твіттері суперництво двох популярних гравців: Луки "Perkz" Перковіча та Ніколая "Jensen" Йенсена в фіналі LCS 2021 Lock In, і хтось із його співрозмовників випадково ввів неправильний тег хорватського гравця. Замість @C9Perkz в діалозі згадали @Perkz – аккаунт, який належить нашій героїні Емілі Перкінз. Через таку випадковість вчителька й дізналася про існування кіберспорту.
Спочатку Емілі не зрозуміла, що відбувається і чому незнайомі люди так бурхливо обговорюють її у Твіттері. Вона повідомила "співрозмовникам", що її з кимось переплутали, і попросила не турбувати повідомленнями. Проте інтернет це світ де обмеження й заборони лише підігрівають інтерес, тому зрозуміло, що це прохання здобуло кардинально протилежний ефект. За словами жінки, відразу після такого прохання на її аккаунт підписалося 14 осіб, що здалося їй "дуже дивним".
Користувачі швидко пояснили Емілі, що її переплутали з популярним кіберспортсменом і гравцем Cloud9 Перковічем. Вони також порадили жінці змінити нікнейм у Твіттері, щоб уникнути випадкового спаму в майбутньому. Перкінз вирішила цього не робити й жартома пообіцяла, що тепер на знак помсти буде тролити фанатів Перковіча фотографіями своїх морських свинок.
Ситуація швидко вийшла з під контролю і стала об'єктом уваги величезної кількості жартів в соціальних мережах. Геймери масово почали робити меми, запитували про улюблених чемпіонів Перкінз та цікавилися, чи гратиме вона за Cloud9 в наступному матчі.
Проте й сама Емілі виявилась жінкою з відмінним почуттям гумору та, як і обіцяла, заходилась тролити офіційний акаунт кіберспортивної організації Cloud9.
Пізніше вона розповіла, що в ту ніч отримала тисячі повідомлень у твіттері, тому що фанати "Perkz" бурхливо обговорювали фінал LCS Lock In 2021 між Cloud9 і Team Liquid. За словами Емілі, вона ніколи не чула про LOL до цього випадку, а з її "геймерського минулого" вона пам'ятає лише Call of Duty 4, Little Big Planet та Just Dance 2020.
Проте й після фіналу інтерес до персони вчительки не зник, у наступні дні американське ком'юніті League of Legends ще більше полюбило Перкінз. Кіберспортсмени, коментатори та навіть деякі власники клубів робили репостили кумедні публікації Емілі про League of Legends та морських свинок, а журналісти активно обговорювали цей феномен в соціальних мережах. Додаткову увагу до британської вчительки привернула її благодійна діяльність.
Виявилося, що в грудні Перкінз розпочала збір коштів для "The Laura Centre" – некомерційної організації, яка допомагає батькам впоратися зі смертю дитини. Так вона хотіла вшанувати пам'ять свого колишнього учня, якого у 2015 році збила автівка. Під час різдвяних свят Перкінз вирішила проїхати за рік 3,5 тис. кілометрів на домашньому велотренажері (дистанція велогонки Тур де Франс) і планувала зібрати цим заняттям £350. Коли фанати Cloud9 дізналися про наміри Емілі, то не тільки миттєво зібрали необхідну суму, але й запропонували Перкінз збільшити її в десять разів.
За словами вчительки, вона була приголомшена такою увагою з боку спільноти League of Legends. Перкінз вирішила "заглибитися в тему" та почала підтримувати Cloud9, бажати команді удачі перед матчами й фотографувати своїх морських свинок за переглядом стрімів. Вчителька і її вихованці буквально стали талісманами команди. Всього лише за тиждень на аккаунт Перкінз у твіттері підписалися майже 6 тис. осіб, включно з власником команди Cloud9 Джеком Етьєном та іншими відомими представниками індустрії.
Скріншоти отриманих переказів коштів на благочинність, всі з них від фанатів LoL / зображення justgiving.com
За словами Емілі, вона з кожним днем все більше дізнається про League of Legends та кіберспорт. Вчителька постійно спілкується з фанатами Cloud9 і навіть пообіцяла провести для них стрім, як тільки зможе налаштувати для цього ноутбук. Вболівальники клубу тут же попросили Етьєна надіслати Перкінз відповідне обладнання для трансляції та фірмове геймерське крісло від Cloud9. А сама Емілі вже дала кілька інтерв'ю кіберспортивним порталам, поспілкувалася з журналістом Тревісом Геффордом і навіть стала гостем на ранковому шоу BBC Leicester.
Сама ж Емілі Перкінз підсумувала свій перший тиждень у спільноті шанувальників LoL наступними словами:
Отже, майже тиждень тому мене випадково переплутали з @C9Perkz, і відтоді у мене додалося 5,5 тис. підписників, а ще я стала частиною чудової сім'ї в особі Cloud9 і спільноти League of Legends. Всього кілька днів тому я відчувала себе досить погано... Просто хочу показати, як несподівано може змінитися життя.
Попри різницю часових поясів, тепер проста британська вчителька дивиться кожну гру Cloud9 і до глибокої ночі обговорює з фанатами успіхи команди.