Black Ops 7 встановила антирекорд серії Call of Duty – гравці розлючені

Реліз Call of Duty: Black Ops 7 став справжнім кошмаром наяву, адже продовження серії відомих шутерів встановило невтішний антирекорд, розізливши чимало геймерів.

Black Ops 7 отримує сотні негативних відгуків від геймерів, що робить гру однією з найгірших частин CoD усіх часів, інформує 24 Канал.

Варте уваги Rockstar втратять неймовірну суму через затримку GTA 6

Повний провал?

Чергова Call of Duty мала принести Activision чергові мільйони доларів, адже, здавалося б, що розробники давно винайшли власну формулу успіху, штампуючи ігри франшизи на втіху шанувальників.

Одначе реліз Black Ops 7, що відбувся 14 листопада 2025 року, ризикує назавжди змінити цю напрацьовану схему, повідомляє Dexerto.

Кількість користувачів, що зацікавились грою у Steam далека від пікових значень попередніх років, а відгуки геймерів залишають бажати кращого.

Зокрема, рейтинг проєкту за оцінками гравців на порталі Metacritic є найгіршим в історії Call of Duty. На момент написання статті, середня оцінка рецензій Black Ops 7 (версія для ПК) тримається на відмітці у 1.9 з 10 можливих.

Трейлер гри – дивіться відео

Цікаво, що попередній антирекорд належав Modern Warfare 3 (2023) з 2.3 балами з 10 можливих.

Заглиблюючись у причину таких негативних відгуків, можна зрозуміти, що геймерам вже остогидла "несерйозність" серії. Найбільшої критики зазнали історія, персонажі та загальний "вайб" проєкту, хоча стріляти так само весело як і завжди.

Загалом фанати не добирають слів, називаючи Black Ops 7 "марною тратою часу та грошей" та "найгіршою частиною в історії гри".

Зокрема, у соцмережах навіть з'явилися заклики бойкотувати сюжетну кампанію, яка шокувала своєю абсурдністю.

Отож, босам Activision тепер все ж доведеться замислитися у що вони перетворили улюблену франшизу мільйонів.