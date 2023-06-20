Гра без дати релізу вже обійшлася творцям дорожче, ніж GTA 5, RDR2 та Cyberpunk 2077 разом узяті

Відеогра, що тривалий час перебуває в розробці та досі не має дати остаточного випуску, вже має бюджет, більший, ніж у Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 і Grand Theft Auto 5 разом узятих.

Амбітна відеогра, гроші на розробку якої виділяють самі гравці методом краудфандингу, вже стала найдорожчим проєктом в історії індустрії, повідомляє 24 Канал.

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Мова про космічний симулятор Star Citizen, який згідно з останніми підрахунками, має найбільший бюджет з усіх відеоігор в історії.

Наразі ціна розробки гри перевищує вартість створення Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto 5 і Cyberpunk 2077 разом узятих і складає понад 591 мільйон доларів.

Зібрані кошти / Скриншот з robertsspaceindustries.com

Цікаво, що першочергово кампанія Star Citizen на платформі Kickstarter мала відносно скромну ціль у 2 мільйони доларів.

Відтоді минуло понад 10 років, а проєкт і досі перебуває в розробці і дочасному доступі та, схоже, його виробництво не думають припиняти чи завершувати, принаймні поки геймери продовжують "платити" розробникам.