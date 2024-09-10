Гравці NAVI назвали свої улюблені мапи в Counter-Strike 2 – яка виявилася улюбленою

У перерві між матчами ESL Pro League Season 20 гравці української організації Natus Vincere поділилися з шанувальниками своїми вподобаннями, назвавши свої улюблені мапи у Counter-Strike.

Наступний матч "народжених перемагати" на ESL Pro League Season 20 з CS 2 відбудеться лише 19 вересня, тож у команди вдосталь часу на відпочинок та відповіді на цікаві запитання.

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Які мапи у фаворі NAVI

Учасники колективу пролили світло на свої улюблені мапи й виявилося, що одна з карт є фаворитом в загальному заліку.

Так українські гравці NAVI – Валерій "b1t" Ваховський та Ігор "w0nderful" Жданов обрали своїми улюбленими Inferno та Nuke відповідно.

Nuke, тому що на ній ти можеш робити багато мувів як снайпер,

– прокоментував свій вибір Жданов.

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Румунський легіонер колективу Міхай "iM" Іван здивував усіх, назвавши мапу якої наразі немає у переліку змагальних карт – Cache.

Зійшлися у думці капітан команди Алексі "Aleksib" Віролайнен та Юстінас "jL" Лекавічус. Обидва атлети вважають найкращою мапою Mirage.

Старий добрий Mirage. Багато механічного скіла потрібно для того, щоб добре грати на цій мапі,

– додав jL.

Ходять чутки, що скоро на CS 2 очікує оновлення пулу змагальних мап, тому з часом цей перелік може змінитися.