Анонс неминучий: відомо який ексклюзив PlayStation з'явиться на ПК наступним

Sony продовжують переносити бібліотеку ексклюзивних проєктів консолей PlayStation на ПК і вже відома наступна гра, яка незабаром отримає подібне "друге дихання".

У мережі з'явилася напрочуд цікава інформація, що повідомляє який з ексклюзивів PlayStation чекати на ПК наступним.

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Протягом останніх кількох років Sony повільно, але стабільно портує лінійку ексклюзивів з PlayStation на персональні комп'ютери. Останнім доповненням до проєктів, що вже отримали свої ПК версії стали Horizon: Forbidden West, що вийшла на початку березня цього року та Ghost of Tsushima: Director's Cut, який має з’явитися вже наступного тижня (16 травня).

Як повідомляється, наступною в черзі є God of War: Ragnarok.

Такою новиною поділився інсайдер billbil-kun, який у минулому вже підтверджував свою надійність.

Трейлер гри – дивитися відео

Як стверджується, анонс гри "неминучий" і цілком може відбутися вже на наступній презентації State of Play від Sony.

Водночас інсайдер наголошує, що навіть якщо проєкт не з'явиться там, його оголошення точно відбудеться пізніше цього місяця.