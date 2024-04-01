Перемога NAVI: скільки отримає українська команда за свій тріумф

Українська кіберспортивна команда NAVI здобула перемогу на турнірі PGL Major Copenhagen 2024, де перемогла американську FaZe Clan у грі Counter-Strike 2. Яким же буде їхній приз?

У гранд-фіналі мейджора NAVI обійшли американців з рахунком 2:1, ставши першими у світі чемпіонами з CS 2. Команди зіграли такі карти як Ancient (13:9 на користь українців), Mirage (13:2 на користь FaZe) та Inferno (2:1 на користь NAVI).

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Приз

Загальний призовий фонд турніру складає 1,25 мільйона доларів.

З них NAVI отримає 500 000 доларів .

. Команда FaZe за друге місце отримала 170 000 доларів.

По 80 000 доларів забирають за 3 і 4 місця Team Vitality та G2 Esports.

Команда Natus Vincere, що перекладається з латини як "Народжені Перемагати", об'єднала п'ятьох гравців, серед яких двоє українців:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна).

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва).

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія).

Міхай "iM" Іван (Румунія).

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна).

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Своєю чергою американська команда складалася з громадян Норвегії, Данії, Естонії, Латвії та Словаччини разом із тренером з Польщі.

Юстінас “jL” Лекавічус став кращим гравцем турніру. Він закінчив змагання з рейтингом 1.22., а найкращою його мапою став фінальний Inferno проти FaZe, яку він завершив із рейтингом 1.90.



Юстінас “jL” Лекавічус / Фото NAVI

Як зазначено на сайті команди, його перемога на цьому турнірі "стала найбільшим досягненням jL у кар’єрі".