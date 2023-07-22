Стрімер Minecraft встановив рекорд з кількості добутих алмазів за 24 години

Стрімер та ютубер DuckyTheGamer поставив на меті побити рекорд з максимальної кількості алмазів, добутих у Minecraft впродовж 24 годин і блискуче впорався з завданням. Подробиці – у матеріалі.

Ігрові рекорди це те, що не дає проєктам "згаснути" навіть через довгі роки після релізу і хоча Minecraft прекрасно себе почуває і без цього, гравці продовжують перевершувати одне одного у специфічних челенджах.

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Блогер Ducky вирішив вписати своє ім'я в історію гри, ставши тим, хто знайде найбільшу кількість алмазів за 1 добу реального часу.

Задля цього геймер вигадав чудернацьку машину, яка по команді "плюється" динамітом та збудував разючу кількість її копій.

Отож, замість того, щоб вручну знищувати десятки тисяч блоків – стрімер просто тиснув на кнопку, підривав купу порід навколо та потому прочісував територію у пошуках заповітних мінералів.

Він повторював цей алгоритм раз за разом впродовж цілої доби, попутно транслюючи увесь процес на Twitch.

Вже на 20 годині челенджу гравцю вдалося побити попередній рекорд, який складав 6900 алмазів. Попри це, молодик продовжив процес та закінчив добу з неймовірним результатом у більш як 7800 добутих алмазів.

Навряд чи хтось найближчим часом ризикне перебити досягнення стрімера.