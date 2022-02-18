Японську кіберспортсменку вигнали з команди за неприпустимі вислови про низьких чоловіків

Висхідна зірка японського кіберспорту Tanukana втрапила в скандал через необережні висловлювання про чоловіків під час трансляції на Twitch – це коштувало їй професійного контракту. Детальніше у матеріалі.

Інститут репутації стає тим з чим змушені рахуватися всі медійні особистості і кіберспортсмени та кіберспортсменки не виняток.

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Необережні слова можуть вартувати дуже дорого, як це на своєму прикладі відчула зірка кіберспортивної сцени Tekken та представниця організації Cyclops Athlete Gaming – Кана "Tanukana" Тані.

За останні кілька років дівчина стала досить відомою серед шанувальників файтингів у Японії та навіть посіла перше місце на WESG 2019 Chongqing Tekken 7 Invitational.

Новою цариною для неї став Twitch, де вона останніми місяцями стрімко набирала популярність завдяки своїй майстерній грі. Однак на змаганнях спортсмени зосереджені та переважно мовчать, а інша справа слідкувати за своїми словами у прямому етері.

Кана за грою / зображення gamerant.com

Так, на нещодавній фан-трансляції, під час якої вона готувала печиво та говорила з глядачами на різні теми, кібератлетка ляпнула, що не вважає чоловіків зростом нижче 170 сантиметрів за людей. Не схаменувшись на цьому вона ще й додала, що таким чоловікам "варто робити операції з подовження кісток".

Глядачів не на жарт обурили такі слова, особливо якщо взяти до уваги те, що середній зріст чоловіків у Японії якраз і складає 170,8 см (за даними Healthline), а отже висловлювання Кани зачепило величезну групу людей.

зріст самої Tanukana – 151 сантиметр.

Сотні гнівних коментарів не залишили вибору очільникам Cyclops Athlete Gaming і ті були змушені миттєво запустити процес розірвання контракту з дівчиною.

Слід зазначити, що сама Кана потому повністю визнала свою провину та вибачилася перед шанувальниками в твітері.