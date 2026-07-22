Доктор береться за зброю – відомий актор зі STALKER 2 поповнив лави ЗСУ

Актор та стример, який подарував голос і обличчя одному з найяскравіших персонажів S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl, повідомив про свій вступ до лав Збройних сил України.

Ярослав Шиндер, більш відомий під псевдонімом Доктор Далін, тривалий час не виходив на зв'язок, що викликало занепокоєння у його відданої аудиторії, повідомляє 24 Канал.

Від віртуальної "Зони" до реального фронту

Чоловік вийшов до фанатів з повідомленням у соцмережі X, розповівши про свою мобілізацію до війська.

Він заспокоїв підписників, зазначивши, що з ним усе гаразд, хоча теперішній спосіб життя не дозволить регулярно проводити трансляції.

Я нікуди не зник. Але наразі, змінив свій стрімерський кабінет на службу у ЗСУ,

– написав Шиндер.

Друзі, доктор Далін на зв'язку!

Я нікуди не зник ?

Але наразі, змінив свій стрімерський кабінет на службу у ЗСУ. Знаю, ви переживали і багато питали, та запевняю зі мною все гаразд. Проте зараз моє життя трохи менш сумісне з регулярним виходом в онлайн. pic.twitter.com/g7qlKkoQzq — Yaroslav Shynder (Doctor Dalin) (@YShynder) July 21, 2026

Впродовж останнього року актор активно розвивав власний YouTube-канал, де зібрав понад 2 тисячі підписників та опублікував 289 відео. Його контент переважно складався з проходження ігор, таких як Resident Evil, Metro Exodus та, звісно, серії S.T.A.L.K.E.R.. На додачу Шиндер також проводив прямі ефіри на Twitch.

Ярослав став відомим серед геймерів після того як подарував свою зовнішність та голос ключовому персонажу S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – доктору Дмитру Валентиновичу Даліну. Герой є геніальним фізиком та очолює НДІЧАЗ.

Його історія тісно пов'язана з витоками Зони, адже він син одного із засновників групи "С-Свідомість".

Доктор Далін у грі / Скриншот GSC Game World

Фірмова фраза персонажа: "Копай глибше" і сам Шиндер дотепно використав її у зверненні до шанувальників, адже це побажання тепер набуло нового, цілком практичного значення і для нього самого.

Не єдиний "Сталкер" у складі ЗСУ

Окрім Шиндера, у грі з'явилося чимало інших українських акторів, а один з них – Олександр Лаптій також служить в ЗСУ.

Чоловік, який втілив у проєкті GSC Game World легендарного найманця Шрама, належить до лав бригади "АЗОВ" та має позивний "Сей".

Історія Лаптія: дивіться відео