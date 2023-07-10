З яскравими зонами для відпочинку: Firesprite Studios показала свою нову "домівку"

Студія Firesprite, яку PlayStaion придбала у 2021 році, отримала нове приміщення в британському Ліверпулі. Творці відеоігор вирішили трішки показати фанатам свій побут.

Перехід до нової студії в команді Firesprite вважають значним кроком. Очікують, що це допоможе реалізувати бачення студії стати великою креативною компанією в сім'ї PlayStation Studios.

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Новий "дім" Firesprite Studios

За словами Firesprite, їхня команда, що налічує понад 250 осіб, переїхала в повністю відновлене приміщення, де раніше розташовувалися "бібліотека, морський бізнес, музей і редакція". Згідно з повідомленнями, комплекс орендований до 2032 року.

Нова домівка Firesprite Studios: дивіться фото

Firesprite заснована у 2012 році колишніми членами SIE Studio Liverpool після того, як Sony її закрила. Студія співпрацювала з Guerrilla Games над грою Horizon: Call of the Mountain для PlayStation VR 2. Нині, за даними ЗМІ, студія також взявся за розробку ще не анонсованого перезапуску гри Twisted Metal.