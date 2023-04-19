Відомий ютубер відправив Кота в чоботях підкорювати Elden Ring: кумедне відео

Ютубер, що здобув славу завдяки роликам, у яких відправляє знаменитих персонажів у не притаманні їм ігрові світи, повернувся з новим дотепним відео, де Кіт в чоботях переживає небезпеки Проміжних земель з Elden Ring.

Після невеличкої перерви блогер eli_handle_b.wav знову потішив геймерів кумедним монтажем, який найбільше прийдеться до смаку шанувальникам останньої гри від FromSoftware.

Важливо PIN-UP Foundation допоміг київській лікарні "Феофанія" медикаментами

Після пригод Майкла Скотта у Mass Effect талановитий ютубер вирішив відправити Кота у чоботях, озвученого Антоніо Бандерасом, підкорювати світ найкращої гри 2022 року.

Змішуючи похмурий фентезійний сетинг із комедійним стилем знаменитого мультфільму від DreamWorks Animation, eli_handle_b.wav зводить Кота в чоботях віч-на-віч з деякими із найлютіших ворогів Elden Ring.

Відео розпочинається з яскравої передмови Кота про себе коханого, а опісля він, верхи на Торренті, граціозно скаче Проміжними землями в пошуках пригод.

Вже невдовзі пухнастий пройдисвіт опиняється в бою проти одного з могутніх босів гри та навіть долає Вогняного Велетня у стилі Леголаса з Володаря Перснів.

Кіт у чоботях в Elden Ring: кумедне відео

Шанувальники гри та ютубера гідно оцінили працю останнього, забезпечивши роликові більш як 240 тисяч переглядів та понад 35 тисяч вподобань всього лиш за день після публікації.