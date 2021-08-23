Залишиться лише один: Activision представила новий режим для Call of Duty: Vanguard

Компанія Activision продовжує знайомити гравців з відеогрою Call of Duty: Vanguard. Цього разу вона представила новий режим з назвою "Champion Hill".

Кілька днів тому відбулася довгоочікувана презентація відеогри Call of Duty: Vanguard. Представники компанії Activision розповіли чимало цікавого про їхню нову гру, але найголовніше, що на цьому вони зупинятися не збираються.

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Цього разу розробники вирішили поділитися інформацією про новий режим з назвою "Champion Hill". Виявляється, що це не аналог королівської битви, а своєрідний турнір з виживання, у якому вісім команд одночасно змагаються на чотирьох аренах. Відомо, що на старті будуть доступні лише чотири наступні мапи: Airstrip, Trainyard, Market та Courtyard. Також варто додати, що в новому трейлері йшлося лише про командний режим на двох чи трьох гравців.

Розробники відзначили, що на старті у всіх загонів буде обмежена кількість життів, а також однакове оснащення. Зрозуміло, що останнє можна буде покращувати, а для цього потрібно збирати різноманітні бонуси чи гроші. Також додаткові кошти можна отримувати за перемогу в матчах, а взагалі всю цю готівку можна витрачати в спеціальній крамниці. Тобто в перервах між поєдинками можна буде оновити своє озброєння, а також розблокувати нові "перки" та серії вбивств. Перемогу в матчі може здобути лише одна команда, а загалом для цього потрібно стати останнім загоном, у якого залишаться життя.

У дебютному трейлері також можна побачити ігрові локації та оновлену систему руйнувань. Наостанок варто відзначити, що відкрите тестування нового режиму пройде вже цими вихідними (27 – 29 серпня). Щоправда, взяти участь у ньому можуть лише власники консолей PlayStation.

Трейлер режиму "Champion Hill": відео