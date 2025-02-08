PlayStation Network не працює по всьому світу: геймери вимагають відшкодування

З 8 лютого PlayStation Network зазнав масштабного збою, який позбавив геймерів доступу до онлайн-ігор та сервісів. Користувачі по всьому світу вимагають відшкодування за невиконання послуг, зокрема у вихідні, коли проходять важливі онлайн-турніри та івенти.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Guardian. Починаючи з 1:00 за київським часом, PlayStation Network (PSN) зазнав серйозного збою, який позбавив користувачів доступу до онлайн-ігор, магазинів та облікових записів.

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Масштабний збій PlayStation Network

Проблеми зачепили усі пристрої, які використовують мережу PSN, включаючи консолі PS3, PS4, PS5 та PS Vita, а також платформи для ПК з іграми Sony. Користувачі також не могли отримати доступ до PlayStation Store, що ще більше посилило обурення серед геймерів.

Згідно з повідомленням на офіційній сторінці статусу PSN, "деякі служби зазнають проблем", а на інших ресурсах, таких як X, геймери активно висловлюють своє обурення через збої та брак спілкування з боку Sony. Станом на зараз, більше ніж 71 000 користувачів по всьому світу повідомили про технічні проблеми.

Мережа PlayStation не працює саме в період вихідних, коли проходять спеціальні онлайн-турніри, такі як "Weekend League" у FIFA та події з подвійним XP у Call of Duty, що значно ускладнює геймерське життя.

Відсутність доступу до цих активностей, на думку користувачів, порушує плани гравців і стає причиною розчарування, адже багатьом з них доводиться витрачати значну кількість часу й грошей на підготовку до цих заходів.

Гравці висловлюють невдоволення й вимагають компенсації за збої в роботі сервісу, що вони оплачують.

Як можна платити за послугу, яка не працює в такі важливі моменти? Це абсурд,

– зазначають користувачі в соцмережах.

Sony, в свою чергу, підтвердила, що знає про проблему та активно працює над її вирішенням. Однак ця ситуація нагадує події 2011 року, коли через хакерську атаку PSN був виведений з ладу на 23 дні, що залишило велику кількість користувачів без доступу до своїх ігор та облікових записів на тривалий період. Наразі геймери чекають від компанії пояснень та компенсацій за незручності.