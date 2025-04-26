Блогер перетворив українських політиків на бійців Mortal Kombat – кумедне відео
- Український TikTok-блогер ye.vgen за допомогою ШІ створив відео, в якому вітчизняні політики зображені як персонажі Mortal Kombat.
- Відео стало популярним, набравши понад 1,5 мільйона переглядів та 129 тисяч вподобань за кілька днів.
Український TikTok-блогер креативно використав ШІ та перетворив низку вітчизняних політиків на персонажів культової відеогри Mortal Kombat.
Блогер підкорив публіку, створивши коротке відео в якому за допомоги штучного інтелекту зобразив відомих українських політиків в образі бійців "Смертельної битви", повідомляє 24 Канал з посиланням на користувача TikTok під ніком ye.vgen.
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Цікавий погляд на вітчизняну політику
Поки творець Kingdom Come: Deliverance 2 Даніель Вавра лише припускає як ШІ вплине на ігрову індустрію, блогери продовжують креативно використовувати ці інструменти для створення кумедних поробок.
Зокрема, український контент-мейкер ye.vgen представив широкому загалу дотепне відео, в якому за допомоги ШІ перетворив українських політиків на персонажів Mortal Kombat.
"Жертвами" перевтілення стали чинний та колишні президенти – Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Віктор Ющенко та Віктор Янукович. Також своїх віртуальних протеже отримали Юлія Тимошенко, Олег Ляшко та мер столиці – Віталій Кличко.
Кумедний ролик – дивіться відео
Всього за кілька днів з моменту публікації ролик набрав понад 1,5 мільйона переглядів та більш як 129 тисяч вподобань.
Це геніально! А можна побачити як вони роблять фаталіті самі знаєте кому?,
– написала одна з коментаторок допису.
Користувачі TikTok з нетерпінням чекають на другу серію дотепної публікації.