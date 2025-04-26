Блогер перетворив українських політиків на бійців Mortal Kombat – кумедне відео

Український TikTok-блогер креативно використав ШІ та перетворив низку вітчизняних політиків на персонажів культової відеогри Mortal Kombat.

Блогер підкорив публіку, створивши коротке відео в якому за допомоги штучного інтелекту зобразив відомих українських політиків в образі бійців "Смертельної битви", повідомляє 24 Канал з посиланням на користувача TikTok під ніком ye.vgen.

До теми Трамп, Венс та Папа Римський – ШІ зобразив відомих людей у ролі бійців Mortal Kombat

Цікавий погляд на вітчизняну політику

Поки творець Kingdom Come: Deliverance 2 Даніель Вавра лише припускає як ШІ вплине на ігрову індустрію, блогери продовжують креативно використовувати ці інструменти для створення кумедних поробок.

Зокрема, український контент-мейкер ye.vgen представив широкому загалу дотепне відео, в якому за допомоги ШІ перетворив українських політиків на персонажів Mortal Kombat.

"Жертвами" перевтілення стали чинний та колишні президенти – Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Віктор Ющенко та Віктор Янукович. Також своїх віртуальних протеже отримали Юлія Тимошенко, Олег Ляшко та мер столиці – Віталій Кличко.

Кумедний ролик – дивіться відео

Всього за кілька днів з моменту публікації ролик набрав понад 1,5 мільйона переглядів та більш як 129 тисяч вподобань.

Це геніально! А можна побачити як вони роблять фаталіті самі знаєте кому?,

– написала одна з коментаторок допису.

Користувачі TikTok з нетерпінням чекають на другу серію дотепної публікації.