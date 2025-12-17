92-річна японка перемогла на кіберспортивному турнірі

Японська організація Care провела турнір з Tekken 8, учасниками якого стали виключно люди похилого віку. Перемогу здобула 92-річна Хісако Сакаї, яка обіграла сімох суперників і стала найстаршою чемпіонкою змагання, хоча й не найстаршою на змаганнях загалом. Фінали транслювались на офіційному каналі асоціації в YouTube, а формат заходу нічим не поступався професійним кіберспортивним турнірам.

Як проходив цей особливий турнір?

Це був уже дванадцятий турнір від організації Care. Він зібрав вісім фіналістів, які пройшли відбіркові етапи в японських префектурах Аічі, Ґіфу та Мі. Наймолодшому учаснику було 65 років, а найстаршою конкуренткою стала 95-річна Рейко Йокота, яка грала за персонажа Джун Кадзама, пише 24 Канал з посиланням на Esports Insider.

Хісако Сакаї використовувала бійця Клаудіо Серафіно і впевнено просувалась турнірною сіткою. У півфіналі вона перемогла Садаюкі Като, який грав за Армор Кінга. У фінальному поєдинку Сакаї зіткнулась із 74-річним Ґоро Суґіямою, який обрав персонажа Лілі, та здобула перемогу.

Як пройшла остання гра турніру: дивіться відео

Цікаво, що чемпіон попереднього турніру Рьое Мурабе, який грав за Панду, вибув уже в першому раунді, програвши Кінуко Ватанабе з персонажем Алісою.

Що відомо про Care та її турніри?

Організація Care базується в префектурі Мі і прагне створити умови для активної участі літніх людей у кіберспорті. Асоціація почала проводити турніри ще у 2019 році, спочатку зосереджуючись на настільних іграх, таких як Shogi та Othello, пише EventHubs.

Змагання завжди супроводжуються професійним коментуванням та транслюються онлайн, повністю відтворюючи атмосферу звичайних кіберспортивних подій.

Гра Tekken 8 з'явилась у програмі цього року під час 11-го турніру, ознаменувавши перехід до сучасних файтингів. Останній захід продовжив цю традицію.

Наразі Care проводить турніри двічі на рік у трьох префектурах центральної Японії. За повідомленнями японського видання Game*Spark, асоціація планує розширити ініціативу і організувати всеяпонський турнір для літніх геймерів у майбутньому.