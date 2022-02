Знадобилося 70 тисяч вибухів: гравець у The Legend of Zelda відправив Лінка в космос

Шанувальник гри The Legend of Zelda Breath of the Wild зміг відправити протагоніста в космос. Для цього йому знадобилося 70 тисяч вибухів та майже десять годин реального часу.

Відеогра The Legend of Zelda Breath of the Wild продовжує залишатися дуже популярною, хоча вийшла вона ще в березні 2017 року. А найкращим підтвердження цього може слугувати той факт, що навіть зараз геймери активно досліджують її всесвіт та роблять різні відкриття.

Космос у Breath of the Wild

Саме до останніх можна віднести й користувача Reddit з нікнеймом ThornyFox, який поділився дуже цікавим постом. Варто відзначити, що його запис став одним з найпопулярніших в розділі відеогри. А загалом він вже зібрав майже 18 тисяч вподобань та понад 400 коментарів.

Отже, цей геймер дізнався, що розробники Breath of the Wild додали в гру повноцінний космічний простір, який розташований над основною ігровою мапою. Потрапити на таку висоту законними методами не можна, а тому користувач ThornyFox скористався глітчем з назвою "Inventory Corruption".

Неординарний метод

За допомогою такого недоліку він отримав у своє розпорядження майже необмежену кількість вибухових стріл-бомб. А вже далі ThornyFox почав їх використовувати, щоправда, не зовсім за призначенням. Річ у тім, що геймер підривав такими стрілами Лінка, а все це він робив для того, щоб останній набирав висоту.

Саме за допомогою такого дивного методу він й зміг потрапити в космос. Щоправда, для цього йому знадобилося одразу 70 тисяч таких вибухів. У коментарях до запису ThornyFox відзначив, що політ в космос зайняв 9 годин реального часу, а вільне падіння – понад 10 хвилин. Додамо, що все це відбувалося автоматично, тобто геймер не підривав кожну стрілу сам.

Наостанок варто відзначити, що космос в грі The Legend of Zelda Breath of the Wild реалізований досить непогано. Над головою протагоніста можна побачити сонце, зорі та чорну пустоту, а під ним – круглу планету та її атмосферу.

