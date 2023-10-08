Знижки до 85%: розробник Elden Ring запустив шалений розпродаж ігор на Steam
8 жовтня 2023, 13:43Читать новость на русском
Джерело:Steam
Японська студія Bandai Namco запустила шалений розпродаж ігор на Steam зі знижками д 85%. Студія відома передовсім грою Elden Ring, на яку, до слова, також діє знижка.
Загалом під дію розпродажу потрапили понад два десятки відеоігор розробника. На них діють знижки від 34% до 85%.
Також цікаво П'ять відеоігор, які подарували назву цілим жанрам
Знижки на ігри Bandai Namco
- Elden Ring: нова ціна – 1 187 гривень, знижка 34% (стара ціна – 1 799 гривень),
- Tekken 7: нова ціна – 179 гривень, знижка 85% (стара ціна – 1 199 гривень),
- DRAGON BALL FighterZ: нова ціна – 269 гривень, знижка 85% (стара ціна – 1 799 гривень),
- Super Robot Wars 30: нова ціна – 349 гривень, знижка 50% (стара ціна – 699 гривень),
- SCARLET NEXUS: нова ціна – 159 гривень, знижка 80% (стара ціна – 799 гривень),
- Little Nightmares II: нова ціна – 192 гривні, знижка 65% (стара ціна – 549 гривень).
Звісно ж, особливо в цьому переліку виділяється гра Elden Ring, яка вийшла лише у 2022 році. Екшн-RPG одразу ж після виходу змогла захопити увагу геймерів у всьому світі й досі залишається популярною.
Ця чудова нагода дозволяє придбати Elden Ring з привабливою знижкою. На додачу за доволі низькі ціни можна купити й інші ігри студії Bandai Namco. Розпродаж триватиме до 19 жовтня 2023 року.