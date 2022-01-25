Знову врятував галактику: Остін Паверс повернувся в Mass Effect

Блогер eli_handle_b․wav опублікував другу частину пригод Остіна Паверса в Mass Effect. Цього разу відомий шпигун показав свої навики флірту, а також знову врятував галактику.

У жовтні блогер з нікнеймом eli_handle_b․wav поділився відео, на якому можна побачити пригоди Остіна Паверса у всесвіті Mass Effect. Його запис став дуже популярним, а загалом він вже зібрав 1,6 мільйона переглядів.

Детальніше Остін Паверс рятує галактику в Mass Effect: кумедне відео

А тому й недивно, що блогер взявся за продовження, щоправда, попередньо він відправив Містера Біна у Найт-Сіті з відеогри Cyberpunk 2077. Загалом принцип роботи ентузіаста не змінився: він поєднує кадри з фільмів та відеоігор, а також робить це досить органічно.

Варто відзначити, що Остін Паверс знову замінив командора Шепарда, а тому на екранах поки не можна побачити їхній дует. Щоправда, навряд чи можна написати, що серія Mass Effect постраждала від такої заміни. Шпигун світового класу ідеально впорався з роллю рятівника галактики, а також ще раз довів, що він дуже органічно вписується у цей всесвіт.

У самому відео Остін Паверс фліртує з членами екіпажу "Нормандії", вульгарно жартує, показує свої навики водіння та знищує гігантського Протоженця. Цікаво, що для ліквідації останнього йому знадобився лише невеликий пістолет.

Наостанок додамо, що користувачам мережі дуже сподобалося це продовження. Запис eli_handle_b․wav вже зібрав 130 тисяч переглядів та понад 13 тисяч вподобань.

Повернення Остіна Паверса в Mass Effect: відео