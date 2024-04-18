Геймери підписують петицію до уряду, щоб змусити розробників не вбивати ігри

У Великій Британії створили петицію з проханням зупинити видавців, які вбивають ігри. Вона набула популярності серед ігрової спільноти й швидко зібрала тисячі підписів.

Деталі петиції

Офіційна назва цієї петиції – "Зобов'язати видавців відеоігор підтримувати продані ними ігри в робочому стані". На момент створення цього матеріалу вона зібрала майже 8000 підписів. Їй потрібно зібрати 10 000 підписів, щоб уряд відреагував, а при 100 000 підписів вона може бути винесена на обговорення в парламенті.

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У петиції на сайті парламенту Великої Британії сказано:

Вимагати від видавців залишати відеоігри (та пов'язані з ними ігрові активи/функції), які вони продали клієнтам, у робочому стані після завершення підтримки, щоб не було потреби в подальшому втручанні для функціонування гри, як це передбачено законом про права споживачів.

У тексті використовується дещо агресивна лексика, адже автор звинувачує видавців у "фактичному пограбуванні клієнтів".

"Багато відеоігор залежать від серверів. Коли вони вимикаються, ігри можуть стати недоступними, якщо не вжити жодних заходів для усунення цієї залежності. Ми вважаємо, що це фактично обкрадає покупців, не залишаючи їм жодних засобів, щоб зберегти свої покупки. Ми занепокоєні тим, що існуючі закони та агентства не здатні ефективно вирішити цю проблему. Тому ми вважаємо, що необхідне втручання держави, щоб зупинити цю практику", – додає автор у розширеному поясненні.

Чому з'явилась ця петиція?

Ця новина з'явилася на тлі останніх тенденцій в індустрії, коли розробники та видавці виводять ігри в офлайн, готуючись до їхнього згортання. Зокрема, Ubisoft зупинила сервери The Crew, гоночної гри з відкритим світом, випущеної у 2014 році. Цей вчинок викликав негативну реакцію, попри те, що Ubisoft у деяких випадках навіть повертала гроші за покупку гри, навіть якщо вона була зроблена майже десять років тому.

І хоча гравців цілком можна зрозуміти, ми можемо зрозуміти й розробників. Ніщо не може залишатися онлайн вічно. Рано чи пізно настане час, коли кожна гра буде перенесена в офлайн, незалежно від того, скільки грошей ви витратили на неї або скільки часу ви в неї вклали. Адже все застаріває, нові технології з'являються щодня. Зазвичай закривають ігри, які є "одноразовими", або серійні проєкти, які мають новіші версії. Наприклад, Electronic Arts закрила багатокористувацькі сервери для Battlefield: Bad Company, але це не надто збентежило людей, оскільки відтоді, як ці ігри вийшли, з'явилося багато нових ігор серії Battlefield.

Дедлайн підписання петиції – 16 жовтня 2024 року. Судячи зі швидкості набору голосів, вона як мінімум буде розглянута урядом.