Авторитетний інсайдер поділився інформацією про сюжет та геймплей Far Cry 7

Far Cry 7 ще навіть не була анонсована розробниками з Ubisoft, однак авторитетний інсайдер Том Гендерсон вже повідомив досить детальну інформацію щодо майбутньої гри.

Перші деталі щодо Far Cry 7 просочилися в мережу, розкривши цікаву інформацію про наступну частину відомої франшизи.

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Портал Insider Gaming та його очільник Тома Гендерсон мають репутацію надійних джерел та не раз першими повідомляли правдиву інформацію зі світу ігрової індустрії.

Зовсім нещодавно, Гендерсон спростував чутки про Far Cry 7, які стверджували, нібито дія гри відбуватиметься в азійському сетингу на острові під назвою Кімсан, а сама гра називатиметься Far Cry Rise.

Згідно з інформацією Insider Gaming, Far Cry 7, розробляється Ubisoft Montreal, а вихід гри заплановано на осінь 2025 року.

Крім того, майбутній проєкт працюватиме на рушії Snowdrop, який використовується в серії The Division і майбутній Avatar: Frontiers of Pandora.

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Також інсайдер розповів чого фанати франшизи можуть очікувати від Far Cry 7 з точки зору сюжету та ігрового процесу.

Як повідомляється, новинка матиме внутрішньоігровий таймер встановлений на 72 години, за які гравцям доведеться врятувати членів сім’ї головного героя, викрадених злочинною групою під назвою "Сини Істини".

Під час цього можна буде зазнати невдачі, що вб'є родичів та нібито змінить хід історії. Іншою головною метою буде знищення самих "Синів Істини".

Гравців також обіцяють потішити новою "механікою допиту", яку треба буде використовувати, щоб збирати корисну інформацію.

Як і у випадку з будь-якими чутками, слід сприймати цю інформацію з недовірою, але зважаючи на репутацію Гендерсона це все дійсно може виявитися правдою.