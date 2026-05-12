У новому ролику розробники продемонстрували версію для PlayStation 5 Pro та прямо пожартували над попередньою критикою, пише 24 Канал.

Дивіться також Розробники The Ascent пояснили, чому No Law – це не "ще один Cyberpunk 2077"

У повідомленні студії йдеться:

У вересні вони говорили про 007 кадрів… Раді продемонструвати роботу 007 First Light при 60 кадрах/с на PS5 Pro.

Геймплей 007 First Light – дивитися відео:

Чи вдалося IO Interactive виправити головну проблему гри?

Двохвилинне відео показує знайомий епізод із перестрілкою на злітно-посадковій смузі аеродрому. Сцена наповнена вибухами, димом, візуальними ефектами та активною стріляниною – саме цей фрагмент раніше критикували за нестабільну продуктивність.

Тепер же гра працює значно плавніше навіть у найбільш навантажених моментах. Помітних просідань частоти кадрів у новій демонстрації майже немає, а загальна плавність стала одним із головних акцентів ролика.

У коментарях до публікації IO Interactive також уточнила технічні особливості версії для базової PlayStation 5. На стандартній консолі гравцям запропонують два режими роботи:

режим якості з 30 кадрами за секунду;

режим продуктивності з 60 кадрами за секунду.

Як IO Interactive технічно виправила проблеми з продуктивністю?

IO Interactive поки не розкриває детальний список технічних змін, однак із нових матеріалів і коментарів студії вже зрозуміло, що команда серйозно оптимізувала рушій Glacier, на якому працює 007 First Light. Саме цей внутрішній рушій раніше використовувався в серії Hitman і відомий великою кількістю NPC, складними системами штучного інтелекту та високою деталізацією сцен.

На сторінці PlayStation розробники підтвердили, що версія для PS5 Pro використовує технологію PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) – це ШІ-масштабування зображення, яке дозволяє рендерити гру у нижчій внутрішній роздільній здатності та підвищувати її до 4K із меншим навантаженням на GPU. Також студія згадує "оптимізовану продуктивність" і покращене трасування променів.

Фактично це означає, що IO Interactive, ймовірно, переробила баланс між графічними ефектами, навантаженням на процесор і роботою систем освітлення. Особливо це важливо для сцен із великою кількістю вибухів, диму, частинок і фізичних ефектів – саме вони викликали найбільші просідання FPS у вересневому демо.

Крім того, розробники вже підтвердили підтримку трасування шляху та реконструкції променів DLSS для PC-версії після релізу, пише WCCFTECH. Це свідчить про те, що студія активно модернізує технічну основу гри й готує її до більш сучасних систем рендерингу.

Чим відрізняються режими якості та продуктивності?

На базовій PlayStation 5 гра отримає два окремі режими роботи – "якість" і "продуктивність". Такий підхід уже став стандартом для сучасних AAA-ігор, але для 007 First Light це особливо важливо через реакцію гравців на перші покази гри.

Режим якості зазвичай робить ставку на максимальну деталізацію зображення – вищу роздільну здатність, покращене освітлення, якісніші тіні та ефекти трасування променів. Але через це частота кадрів часто обмежується 30 кадрами за секунду.

Режим продуктивності, навпаки, знижує частину графічних налаштувань заради стабільних 60 кадрів за секунду. Для шпигунського екшену на кшталт 007 First Light це може бути критично важливим, адже плавність анімацій безпосередньо впливає на комфорт стрілянини, реакцію під час перестрілок і загальне відчуття контролю.

Останніми роками саме 60 FPS стали для багатьох гравців новим стандартом консольного геймінгу. Через це навіть незначні просідання продуктивності в сучасних блокбастерах часто викликають хвилю критики та мемів у соцмережах.

Коли вийде гра?

Реліз 007 First Light запланований на 27 травня. Гра вийде на PC в Steam, PlayStation 5, Xbox Series S|X, Series S і Nintendo Switch 2. Вартість проєкту стартуватиме від 70 доларів. Нещодавно IO Interactive також оприлюднила розширені системні вимоги PC-версії.

Зверніть увагу! В Україні гра недоступна для придбання на консолях через регіональні обмеження, з якими IO Interactive досі не розібралася. Наразі вона доступна лише в Steam.