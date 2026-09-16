Розробники з студії IO Interactive оголосили про велике перенесення виходу гри на Switch 2, повідомляє 24 Канал.

Майже рік очікування: чому реліз відклали знову

Спочатку автори планували випустити гру на найсвіжішому пристрої Nintendo одночасно з іншими платформами ще у травні 2026 року. Згодом цей термін змістили на третій квартал того ж року, проте втримати й цю дату не вдалося.

Тепер офіційний реліз 007 First Light для Switch 2, як повідомили представники студії в X, відбудеться лише у березні 2027 року, що означає майже річну затримку порівняно з початковими планами.

Керівництво компанії пояснює таке рішення необхідністю додаткового полірування та оптимізації продуктивності

Вона працює на Switch 2, але ми прагнемо переконатися, що ця версія буде максимально якісною,

– говорив генеральний директор студії IO Interactive Хакан Абрак для Nintendolife раніше цьогоріч.

Цікаво, що на нещодавній виставці Gamescom у Кельні була представлена демоверсія гри і відвідувачі оцінили її в цілому позитивно.

Трейлер гри: дивіться відео

Водночас у геймерів були деякі сумніви щодо здатності гібридної консолі справлятися зі складними рівнями та великим скупченням персонажів у кадрі. Розробники прагнуть уникнути саме цих проблем, знайшовши баланс між графікою та частотою кадрів, тому вирішили взяти більше часу на доопрацювання ігрового рушія.

Рішення про друге перенесення викликало хвилю розчарування серед спільноти гравців. Багато користувачів у соціальних мережах висловили обурення тим, що версія для Switch 2 виходить із такою великою затримкою. Дехто з шанувальників навіть скасував свої попередні замовлення, вважаючи затягування релізу відсутністю пріоритету компанії щодо цієї платформи.

Попри хвилю критики, частина ігрової аудиторії підтримала IO Interactive. Чимало геймерів вважають, що краще дочекатися повністю готового та якісного продукту, ніж отримати сирий порт із низькою продуктивністю.