Відомий блогер отримав камео у 007: First Light – чимало геймерів розлючені

Творці відеогри 007: First Light анонсували появу в проєкті відомого TikTok блогера в епізодичній ролі, чим розділили геймерів на два табори.

У новому проєкті IO Interactive на геймерів очікує вельми незвичне камео від зірки TikTok, інформує 24 Канал.

Який зірковий блогер з'явиться у грі 007: First Light?

25 травня творці 007: First Light здивували геймерів, анонсувавши появу в грі відомого блогера Хабі Ламе.

Ви зустрінете знайоме обличчя у В'єтнамі,

– саме з таким підписом вони опублікували короткий фрагмент з гри у соцмережі X.

У самому ролику Бонд підходить до чоловіка, який стоїть біля вказівного знаку, і запитує: "Ви ж не знаєте, де я можу знайти печеру спокою, чи не так?".

NPC мовчки з саркастичним виразом обличчя показує на таблички з напрямками.

Саме завдяки роликам в такому стилі ​​сенегалець Хабі Ламе став популярним у мережі, дотепно руйнуючи "складні лайфхаки" простими діями.

Подібний контент забезпечив молодику понад 160 мільйонів підписників у TikTok, зробивши його одним з найуспішніших блогерів на платформі та улюбленцем публіки.

Щоправда, не усім геймерам сподобалася така співпраця.

Ніколи так швидко не думав про скасування попереднього замовлення,

– заявив користувач X під ніком @ThatBoyAqua.

Як не дивно, його коментар отримав понад 30 тисяч вподобань.

Цікаво, що своєю чергою те, що головний злодій гри фактично змальований з культової рок-зірки з українським корінням не викликало негативної реакції гравців.

Коли вийде 007: First Light?

Гра вийде вже 27 травня 2026 року на ПК, PS5 та Xbox Series X|S. Пізніше планується версія для Nintendo Switch 2.

Проєкт обіцяє еічну шпигунську історію, запальні перегони на культових авто та подорожі мальовничими куточками планети, хоча основна дія відбуватиметься у В'єтнамі.