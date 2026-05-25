Які ігрові секрети були непоміченими протягом десятиліть?

Іноді секрети створюються для того, щоб залишатися прихованими. В історії відеоігор чимало випадків, коли великодки знаходили лише тоді, коли самі консолі, для яких розроблялися ці ігри, ставали ретро-експонатами. Видання Watchmojo розповіло про 30 таких, а ми вибрали 5 найцікавіших.

The Legend of Zelda: Majora’s Mask

Першим у списку є шедевр 2000 року – The Legend of Zelda: Majora’s Mask. Гра відома своєю атмосферою та зловісним місяцем, що нависає над світом. Проте справжня таємниця ховалася набагато вище, серед зірок.

Лише у 2021 році, через 21 рік після виходу гри, програміст під псевдонімом zel640 занурився в програмний код і виявив неочевидну закономірність. Виявилося, що розташування зірок та цілих сузір'їв на нічному небі змінюється залежно від того, яке ім'я гравець дає своєму файлу збереження.

Досі залишається загадкою, чи це був фрагмент якоїсь масштабної ігрової механіки, яку вирізали через стислі терміни розробки, чи просто витончений жарт авторів.

The Legend of Zelda: The Wind Waker

Інша гра серії Zelda, The Legend of Zelda: The Wind Waker, випущена у 2002 році в Японії, приховувала унікальну бойову механіку. Під час битви з другим босом гри, Калле Демосом у Забороненому лісі, гравці зазвичай використовують стандартну зброю.

Проте існує набагато простіший і логічніший спосіб, заснований на лорі гри. Якщо взяти пляшку з містичною джерельною водою з Лісового Притулку, яка дає життя Великому Дереву Деку, і вилити її на боса під час бою, монстр миттєво гине.

Цей секретний спосіб убивства ворога був виявлений лише у 2016 році стримером Fish_waffle64 під час проходження HD-версії гри на платформі Twitch.

Gran Turismo 4

Світ автоперегонів також має свої скелети в шафі. Gran Turismo 4, що вийшла на PlayStation 2 у 2005 році, приховувала цілу серію чит-кодів. Про них не знав ніхто протягом майже 20 років, аж поки у 2023 році користувач мережі X з ніком Nenkai не оприлюднив свою знахідку.

Коди дозволяють автоматично отримувати золото в будь-якій події або миттєво зараховувати на рахунок гравця 10 мільйонів кредитів.

Причина такої тривалої скритності проста: доступ до цих читів відкривається лише після того, як у грі мине 365 ігрових днів. Це величезна кількість часу, яку потрібно провести в симуляторі, перш ніж система дозволить скористатися бонусами.

Silent Hill 2

Не менш вражаючим є відкриття у хорорі "Silent Hill 2" 2001 року. Гра завжди славилася своїм акцентом на виживанні, де відсутність міні-карти та обмежена можливість збереження створювали додаткову напругу.

Однак у версії для PlayStation 2 існують приховані коди, що дозволяють зберігати прогрес у будь-якому місці та вмикають карту на екрані. Щоб їх розблокувати, спочатку потрібно отримати знамениту жартівливу кінцівку за участю собаки породи сіба-іну, що вимагає кількох проходжень гри.

Цю таємницю розкрили лише у 2018 році користувачі punk7890 та BigmanjapanSC через 17 років після релізу.

The Witcher 3: Wild Hunt

Навіть сучасні хіти, такі як The Witcher 3: Wild Hunt 2015 року, все ще дивують. У 2024 році відомий ютубер xLetalis, отримавши підказку від глядача, виявив приховане зображення під локацією Новіград.

Використавши помилку в коді (глітч), він зміг потрапити під текстури міста і побачив малюнок солдата Темерії, який позує в стилі Дядька Сема. "CDPR Needs You", – вказано під малюнком.

Автор знахідки припустив, що це міг бути внутрішній жарт художників або специфічний інструмент для тестувальників, здатних виявляти складні баги в грі.