Гравців Resynced очікують цікаві зміни, які приберуть з гри добрячу кількість сцен, інформує 24 Канал.

Як зміниться "сучасність" у Assassin’s Creed Black Flag Resynced?

У ранніх частинах серії Assassin's Creed геймерам намагалися розповісти сюжет про таємничу компанію Abstergo, що ділило ігровий процес на "минуле" та "сучасне".

З часом, "сучаність" майже зникла з ігор франшизи, а події зосередились на дещо інших елементах.

Що до Black Flag, то у ній гравці мали великі сцени у теперішньому часі, де їх нібито найняла компанія Abstergo Entertainment для дослідження спогадів асисина Едварда Кенвея.

Однак у майбутньому ремейку гри ці сцени вирішили видалити.

Причину такого рішення пояснив креативний директор проєкту Пол Фу. За його словами, розробники вирішили прирівняти цей елемент до сучасніших ігор серії.

Ми вважали, що правильно було б піти в напрямку Assassin's Creed: Shadows. Анімус настільки еволюціонував за останні кілька років, що було б дивно з нашого боку змінювати напрямок,

– сказав розробник у розмові з виданням VGC.

Отож, на геймерів очікує дещо інакша гра ще й у цьому аспекті.

Коли вийде Assassin’s Creed Black Flag Resynced?

Поринути в оновлений "піратський" досвід на ПК та консолях Xbox і PlayStation геймери зможуть вже 9 липня 2026 року.

Окрім вирізаних сцен, гра запропонує кілька годин бонусного контенту, нові сюжетні сцени, повністю перепрацьовані системи (зокрема бойову) та "живіший" відкритий світ.