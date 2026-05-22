У ігровій індустрії продовжується чудова тенденція на "українізацію", повідомляє 24 Канал.

Про що гра Witchfire?

Witchfire – це похмурий шутер у жанрі темного фентезі, де гравцю доведеться взяти на себе роль мисливця на відьом.

У арсеналі все що завгодно: від магії до вогнепальної зброї. Ігровий процес потішить елементами жанрів rougelite та soulslike, а візуал приємною та естетичною картинкою.

Відчуття від стрільби теж на рівні, адже це проєкт від польської студії The Astronauts – колишніх розробників культових шутерів Painkiller та Bulletstorm.

Критики та гравці зустріли Witchfire дуже тепло: у Steam гра має 91% позитивних відгуків. Природно, що найбільше хвалять стрільбу та атмосферу, хоча відзначають також складний, але "чесний" геймплей.

Попри те, що проєкт досі знаходиться у "ранньому доступі", розробники запевнили, що продажі вже забезпечили майбутнє студії й подальшу підтримку гри, інформує Game World Observer.

Коли проєкт отримає українську локалізацію?

21 травня творці гри оголосили, що в одному з майбутніх оновлень під маркуванням "The Revelations Update" проєкт неабияк потішить українських фанатів.

Серед величезного розмаїття оновлень та змін, він додасть у гру українську локалізацію.

Усі нові локалізації / Скриншот зі Steam

Отож, ви можете придбати Witchfire за 740 гривень та ввійти в режим очікування версії 0.9 аби пограти в круту гру з максимальним комфортом.