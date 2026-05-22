ПК-геймери можуть розжитися двома безплатними проєктами в Steam, інформує 24 Канал.

Які ігри дарують в Steam просто зараз?

Цього разу в магазині Valve на користувачів чекає одразу кілька приємних сюрпризів.

До 20:00 за київським часом 27 травня у свою бібліотеку можна безкоштовно додати Car Mechanic Simulator 2018.

Повна ціна відеогри 415 гривень, тож пропозиція є дуже вигідною. Окрім того, проєкт студії Red Dot Games має вельми гарні відгуки гравців.

Суть проста і зрозуміла – купуйте вживані авто, ремонтуйте та продавайте дорожче.

Рейтинг оглядів знаходиться на відмітці "дуже схвальні" з 91% позитивних рецензій з-понад 48 тисяч, що є вражаючим показником.

Ще однію шикарною пропозицією є змога безплатно отримати масштабну стратегію за мотивами всесвіту Warhammer.

Мова про Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War.

До 19:00 28 травня її "придбання" не вартуватиме вам ні копійки, а після зазначеної дати ціна повернеться до стандартних 740 гривень.

У ній гравці оберуть одну з чотирьох культових фракцій Warhammer 40K (Астра Мілітарум, Космічні Десантники, Орки та Некрони) та поринуть у вир пекельних покрокових битв.

Користувачі платформи сформували їй рейтинг рецензій рівня "дуже схвальні", де 82% оглядів є позитивними.

Хоча останнім часом безплатні ігри в Steam перестали бути рідкістю, нечасто ці пропозиції є настільки якісними як зараз, тож не пропустіть свій шанс.