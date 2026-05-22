Платформа "Xbox Player Voice" – система відкритих петицій та голосувань, де користувачі можуть пропонувати зміни для екосистеми Xbox і просувати їх голосами спільноти. Ініціативу активно підтримує нова CEO Xbox Ашa Шарма, яка робить ставку на відновлення довіри аудиторії після низки суперечливих рішень Microsoft, розповідає 24 Канал.

Чи може Xbox нарешті офіційно прийти в Україну?

Однією з найрезонансніших петицій стало прохання офіційної підтримки окремого регіону для України, яку створив адміністратор спільноти "XBOX – УКРАЇНА" Богдан. На момент публікації вона посідає 16 місце серед найпопулярніших запитів спільноти Xbox.

Петиція з проханням додати український регіон / Скриншот 24 Каналу

Автор ініціативи нагадує, що Microsoft активно працює з українським ринком в інших напрямах: інвестує в хмарну інфраструктуру, підтримує кібербезпеку держави та співпрацює з українськими студіями. Зокрема, компанія просувала серії S.T.A.L.K.E.R. та Metro, які мають українське походження і залишаються важливими для бренду Xbox.

Попри це, Xbox досі офіційно не представлений в Україні. Українські користувачі роками стикаються з регіональними обмеженнями – від відсутності локального магазину та гривні до проблем із сервісами, оплатою й офіційною підтримкою. Частина функцій працює лише після зміни регіону акаунта або використання інших країн.

У матеріалі Windows Central журналіст Джез Корден прямо визнав цю проблему. Він зазначив, що Microsoft уже допомагає Україні у сфері технологій та цифрової стійкості, але Xbox усе ще не має повноцінної присутності в країні. Хоч він і зазначає, що запуск сервісів у нинішніх умовах ускладнюють війна та постійні атаки Росії на цивільну й енергетичну інфраструктуру.

Як на успіх петиції відреагував її автор?

24 Канал також поспілкувався з автором української петиції Богданом – творцем та адміністратором спільноти "XBOX – УКРАЇНА". За його словами, проблема відсутності офіційного українського регіону для Xbox давно стала однією з головних тем серед українських власників консолей Microsoft.

Ми й по сьогодні не можемо офіційно купувати ігри й підписку Game Pass прямо з консолі. Через це доводиться використовувати незручні методи, які часто взагалі напівлегальні,

– пояснив Богдан.

Він каже, що українська Xbox-спільнота роками намагається привернути увагу Microsoft до цієї проблеми через соцмережі, звернення та різні фанатські ініціативи.

"Спільнота Xbox є, вона велика і ніколи не втрачає шансу нагадати про себе керівництву Xbox у соцмережах і взагалі всюди, де це можливо", – зазначив автор петиції.

За словами Богдана, нова платформа Xbox Player Voice стала для українських гравців можливістю нарешті винести проблему на глобальний рівень. Саме тому він одразу створив окрему тему про український регіон і закликав спільноту підтримати її голосами.

Я вже не перший рік стукаю у двері Microsoft та Xbox за допомогою різних ініціатив, закликаючи гравців доносити керівництву Microsoft наше велике бажання отримати повноцінний український регіон,

– розповів він.

Окремо Богдан відзначив активність української ігрової спільноти. За його словами, суттєву роль у просуванні петиції відіграли локальні Xbox-канали, блогери та самі гравці.

Для автора ініціативи важливим стало й те, що українську петицію помітило велике західне ігрове видання Windows Central.

Дуже приємним бонусом стало те, що ми засвітилися у статті Windows Central, де нашій темі дали додаткового розголосу, ба більше – у контексті боротьби з російською агресією,

– зазначив Богдан.

Попри успіх петиції, він визнає, що гарантій запуску українського регіону Xbox зараз немає. Втім Богдан вважає, що українській спільноті важливо залишатися помітною для Microsoft і продовжувати тиснути на компанію через усі доступні канали.

Моя думка така, що треба стукати у всі двері, треба залишатися в полі зору. А поки запасаємося терпінням, продовжуємо голосувати на платформі, проявляти активність у соцмережах. І одного дня ми отримаємо те, про що роками просили. Дякую усім хто долучився! Ви найкращі!

– прокоментував він.

Які шанси, що український регіон справді з'явиться?

Перспективи для нас і справді виглядають неоднозначно. З одного боку, запуск офіційного регіону давно назрів: українська аудиторія Xbox існує роками, а присутність Microsoft в Україні лише посилилася після початку повномасштабної війни. До того ж компанія вже має локалізовані сервіси Windows, Microsoft 365 та Azure.

З іншого боку, повноцінний запуск Українського регіону Xbox – це не лише питання бажання. Microsoft доведеться вирішувати питання локальних платежів, ціноутворення, роботи серверної інфраструктури, підтримки сервісів і юридичної присутності. Також компанії слід враховувати ризики, пов'язані з війною та нестабільністю енергетичної системи.

Однак сама поява України серед головних вимог глобальної спільноти Xbox – уже важливий прецедент. На думку автора петиції вона наразі є наймасштабнішою з усіх. Якщо Microsoft дійсно хоче довести, що нова система Player Voice не є просто формальністю, ігнорувати цей запит буде складніше, тож хоч і невеликий шанс на успіх у нас все ж є.