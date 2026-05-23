Игроков Resynced ожидают интересные изменения, которые уберут из игры большое количество сцен, информирует 24 Канал.

Как изменится "современность" в Assassin's Creed Black Flag Resynced?

В ранних частях серии Assassin's Creed геймерам пытались рассказать сюжет о таинственной компании Abstergo, что делило игровой процесс на "прошлое" и "современность".

Со временем, "современность" почти исчезла из игр франшизы, а события сосредоточились на несколько иных элементах.

Что до Black Flag, то в ней игроки имели большие сцены в настоящем времени, где их якобы наняла компания Abstergo Entertainment для исследования воспоминаний ассистента Эдварда Кенвея.

Однако в будущем ремейке игры эти сцены решили удалить.

Причину такого решения объяснил креативный директор проекта Пол Фу. По его словам, разработчики решили приравнять этот элемент к более современным играм серии.

Мы посчитали, что правильно было бы пойти в направлении Assassin's Creed: Shadows. Анимус настолько эволюционировал за последние несколько лет, что было бы странно с нашей стороны менять направление,

– сказал разработчик в разговоре с изданием VGC.

Поэтому, геймеров ожидает несколько иная игра еще и в этом аспекте.

Когда выйдет Assassin's Creed Black Flag Resynced?

Окунуться в обновленный "пиратский" опыт на ПК и консолях Xbox и PlayStation геймеры смогут уже 9 июля 2026 года.

Кроме вырезанных сцен, игра предложит несколько часов бонусного контента, новые сюжетные сцены, полностью переработанные системы (в частности боевую) и "живой" открытый мир.