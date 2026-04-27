Ведущий сценарист оригинальной Assassin's Creed IV: Black Flag Дарби Макдевитт поделился новыми подробностями о своем участии в создании ремейка – Assassin's Creed Black Flag Resynced, рассказывает 24 Канал.

Какие новые сцены появятся в ремейке?

Еще во время официального анонса Ubisoft сообщала, что обновленная версия игры получит дополнительные сюжетные сцены, в частности с участием Кэролайн – жены главного героя Эдварда Кенуэя. Именно над этими эпизодами работал Макдевитт.

Как сообщил блогер The Hidden One, который специализируется на серии Assassin's Creed, сценарист раскрыл детали на неофициальном Discord-сервере Access the Animus. По словам Макдевитта, для ремейка он создал две совершенно новые сцены, а также переработал один уже существующий эпизод из основной сюжетной кампании.

Особенно сценарист выделил одну из новых сцен. Он отметил, что сейчас она входит в его личный топ-5 лучших моментов в Black Flag. Макдевитт добавил, что надеется на положительную реакцию фанатов, а также объяснил, почему этого эпизода не было в оригинальной игре 2013 года – идея появилась у него значительно позже.

Что еще нового будет в игре?

Кроме сюжетных дополнений, ремейк создается практически с нуля на новой версии движка Anvil. Разработчики обещают значительно более современный технический уровень: поддержку рейтрейсинга, улучшенную симуляцию воды, динамичные бои, систему крови, обновленный стелс и усовершенствованный паркур.

Релиз Assassin's Creed Black Flag Resynced запланирован на 9 июля. Игра выйдет на PC в Steam, Epic Games Store и Ubisoft Connect, а также на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Базовая версия будет стоить от 60 долларов, при этом предварительные заказы для российского региона остаются недоступными.

После официального анонса Ubisoft также опубликовала системные требования будущего ремейка.