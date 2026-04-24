После официального анонса Ubisoft вместе со студией Ubisoft Quebec раскрыли системные требования для Assassin's Creed Black Flag Resynced – ремейка знаменитой Assassin's Creed IV: Black Flag, которая в свое время стала одной из самых любимых частей серии благодаря морским сражениям, открытому миру и атмосфере пиратской эпохи.

Какие характеристики нужны для запуска игры?

Новую версию игры адаптировали под современное железо и актуальные технологии. Разработчики сразу отметили, что все конфигурации ПК предусматривают использование трассировки лучей в той или иной форме. Кроме того, заявленные показатели производительности указаны с учетом динамического разрешения и работы апскейлеров.

в 1080p при 30 кадрах в секунду, с низкими настройками графики, стандартным рейтрейсингом и режимом апскейлера "Баланс", понадобится процессор Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600. Из видеокарт подойдут Nvidia GeForce GTX 1660 с 6 ГБ памяти, AMD Radeon RX 5500 XT на 8 ГБ или Intel Arc A580. Также необходимо 16 ГБ оперативной памяти, DirectX 12 и 65 ГБ свободного места на SSD. Для комфортной игры в 1080p при 60 FPS на средних настройках графики Ubisoft рекомендует Intel Core i5-10600K или тот же Ryzen 5 3600. Видеокарта должна быть уже уровня GeForce RTX 3060 с 12 ГБ памяти, Radeon RX 6600 XT или Intel Arc B580. Объем оперативной памяти остается неизменным – 16 ГБ.

Если вы планируете проходить игру на высоких настройках: 1440p при 60 кадрах в секунду, понадобится Intel Core i5-11600K или AMD Ryzen 5 5600X. Среди видеокарт Ubisoft отмечает Nvidia GeForce RTX 3080 или Radeon RX 6800 XT.

Для максимального режима "Экстрим" с разрешением 4K, 60 FPS, ультранастройками и расширенной трассировкой лучей требования уже значительно серьезнее. В таком случае нужен Intel Core i7-12700K или AMD Ryzen 7 5700X3D, а также топовая видеокарта уровня GeForce RTX 4090 или Radeon RX 7900 XTX с 24 ГБ видеопамяти.

ПК-версия также получит поддержку современных технологий масштабирования и генерации кадров: Nvidia DLSS 4.5, AMD FSR 4 и Intel XeSS 3. Кроме этого, заявлена поддержка ультрашироких мониторов и портативных игровых ПК.

Отдельно Ubisoft обещает существенно обновленную графику, более зрелищные морские сражения, улучшенную симуляцию воды и общее визуальное переосмысление классической игры.

Релиз Assassin's Creed Black Flag Resynced запланирован на 9 июля 2026 года. Игра выйдет на PC в Steam, Epic Games и Ubisoft Connect, а также на PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.