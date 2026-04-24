Після офіційного анонсу Ubisoft разом із студією Ubisoft Quebec розкрили системні вимоги для Assassin's Creed Black Flag Resynced – ремейка знаменитої Assassin's Creed IV: Black Flag, яка свого часу стала однією з найулюбленіших частин серії завдяки морським битвам, відкритому світу та атмосфері піратської епохи.

Які характеристики потрібні для запуску гри?

Нову версію гри адаптували під сучасне залізо та актуальні технології. Розробники одразу наголосили, що всі конфігурації ПК передбачають використання трасування променів у тій чи іншій формі. Крім того, заявлені показники продуктивності вказані з урахуванням динамічної роздільної здатності та роботи апскейлерів.

Для мінімального запуску в 1080p при 30 кадрах на секунду, з низькими налаштуваннями графіки, стандартним рейтрейсингом і режимом апскейлера "Баланс", знадобиться процесор Intel Core i7-8700K або AMD Ryzen 5 3600. Із відеокарт підійдуть Nvidia GeForce GTX 1660 з 6 ГБ пам'яті, AMD Radeon RX 5500 XT на 8 ГБ або Intel Arc A580. Також необхідно 16 ГБ оперативної пам'яті, DirectX 12 і 65 ГБ вільного місця на SSD.

Для комфортної гри у 1080p при 60 FPS на середніх налаштуваннях графіки Ubisoft рекомендує Intel Core i5-10600K або той самий Ryzen 5 3600. Відеокарта має бути вже рівня GeForce RTX 3060 з 12 ГБ пам'яті, Radeon RX 6600 XT або Intel Arc B580. Обсяг оперативної пам'яті залишається незмінним – 16 ГБ.

Якщо ви плануєте проходити гру на високих налаштуваннях: 1440p при 60 кадрах за секунду, знадобиться Intel Core i5-11600K або AMD Ryzen 5 5600X. Серед відеокарт Ubisoft зазначає Nvidia GeForce RTX 3080 або Radeon RX 6800 XT.

Для максимального режиму "Екстрим" із роздільною здатністю 4K, 60 FPS, ультраналаштуваннями та розширеним трасуванням променів вимоги вже значно серйозніші. У такому випадку потрібен Intel Core i7-12700K або AMD Ryzen 7 5700X3D, а також топова відеокарта рівня GeForce RTX 4090 або Radeon RX 7900 XTX з 24 ГБ відеопам'яті.

ПК-версія також отримає підтримку сучасних технологій масштабування та генерації кадрів: Nvidia DLSS 4.5, AMD FSR 4 та Intel XeSS 3. Крім цього, заявлена підтримка ультрашироких моніторів і портативних ігрових ПК.

Окремо Ubisoft обіцяє суттєво оновлену графіку, більш видовищні морські битви, покращену симуляцію води та загальне візуальне переосмислення класичної гри.

Реліз Assassin's Creed Black Flag Resynced запланований на 9 липня 2026 року. Гра вийде на PC у Steam, Epic Games та Ubisoft Connect, а також на PlayStation 5, Xbox Series X і Xbox Series S.