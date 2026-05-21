Генеральный директор Фил Роджерс во время презентации финансовых результатов Embracer Group подтвердил, что чешская Warhorse Studios уже активно работает над новой игрой во франшизе Kingdom Come: Deliverance, информирует 24 Канал.

Смотрите также Создатели Kingdom Come объявили свои следующие проекты, и это именно то, чего все ждали

Что известно о предстоящей игре?

По словам Роджерса, релиз проекта запланирован на следующий финансовый год компании – то есть в период с апреля 2027 года до марта 2028 года. Окончательное название игры пока не раскрывают, однако в отчете ее упоминают именно как "новую Kingdom Come", подтверждает Insider Gaming.

Планы Embracer на игровые релизы / Фото Embracer

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

В рамках масштабной реструктуризации Embracer права на франшизу Kingdom Come и саму Warhorse Studios передадут компании Fellowship Entertainment, которая ранее была известна как Middle-earth Enterprises & Friends. Она должна выйти из состава Embracer в 2027 году как отдельный бизнес.

В самой Warhorse амбиций не скрывают. Ранее представители студии заявляли, что хотят стать "новыми королями RPG". После успеха Kingdom Come: Deliverance II такие планы уже не выглядят слишком громкими – вторая часть получила сильный старт и фактически завершила историю Индржиха из Скалицы.

Из-за этого новая игра, вероятно, сфокусируется уже на других героях и новом регионе средневековой Европы. Официального подтверждения этого пока нет, однако завершение сюжетной арки главного героя в Kingdom Come: Deliverance 2 прямо намекает на смену фокуса серии.

Над чем сейчас работает Warhorse Studios?

Сейчас чешская студия Warhorse Studios одновременно занимается как минимум двумя крупными RPG-проектами. Первый – новая игра во вселенной Kingdom Come, а второй – масштабная ролевая игра в мире "Властелина колец". Об этом официально сообщили Embracer Group и сама студия.

Warhorse уже подтвердила, что новая Kingdom Come находится в активной разработке. Пока неизвестно, станет ли она прямой Kingdom Come: Deliverance 3, или будет отдельной историей в том же мире. Разработчики лишь отмечают, что "планы уже в движении", а сама франшиза останется ключевой для студии.

Второй проект – RPG с открытым миром во вселенной Middle-earth. Warhorse официально подтвердила работу над игрой после волны слухов и утечек. По словам Embracer, это будет амбициозная ролевая игра в мире Джона Р. Р. Толкина, а внутри студии ее называют "большой immersive RPG".

По информации журналистов и инсайдеров, проект может получить бюджет около 100 миллионов долларов и создается как масштабная AAA-игра, способная конкурировать с крупнейшими современными RPG, пишет GamesHub.

Также известно, что Warhorse ищет специалистов по Unreal Engine 5, хотя серия Kingdom Come традиционно использовала CryEngine. Это может свидетельствовать о переходе студии на новые технологии именно для игры по "Властелину колец".