Генеральний директор Філ Роджерс під час презентації фінансових результатів Embracer Group підтвердив, що чеська Warhorse Studios вже активно працює над новою грою у франшизі Kingdom Come: Deliverance, інформує 24 Канал.

Що відомо про майбутню гру?

За словами Роджерса, реліз проєкту запланований на наступний фінансовий рік компанії – тобто в період із квітня 2027 року до березня 2028 року. Остаточну назву гри поки не розкривають, однак у звіті її згадують саме як "нову Kingdom Come", підтверджує Insider Gaming.

Плани Embracer на ігрові релізи

У межах масштабної реструктуризації Embracer права на франшизу Kingdom Come та саму Warhorse Studios передадуть компанії Fellowship Entertainment, яка раніше була відома як Middle-earth Enterprises & Friends. Вона має вийти зі складу Embracer у 2027 році як окремий бізнес.

У самій Warhorse амбіцій не приховують. Раніше представники студії заявляли, що хочуть стати "новими королями RPG". Після успіху Kingdom Come: Deliverance II такі плани вже не виглядають надто гучними – друга частина отримала сильний старт і фактично завершила історію Індржиха зі Скаліци.

Через це нова гра, ймовірно, сфокусується вже на інших героях та новому регіоні середньовічної Європи. Офіційного підтвердження цього поки немає, однак завершення сюжетної арки головного героя в Kingdom Come: Deliverance 2 прямо натякає на зміну фокуса серії.

Над чим зараз працює Warhorse Studios?

Наразі чеська студія Warhorse Studios одночасно займається щонайменше двома великими RPG-проєктами. Перший – нова гра у всесвіті Kingdom Come, а другий – масштабна рольова гра у світі "Володаря перснів". Про це офіційно повідомили Embracer Group та сама студія.

Warhorse уже підтвердила, що нова Kingdom Come перебуває в активній розробці. Поки невідомо, чи стане вона прямою Kingdom Come: Deliverance 3, чи буде окремою історією в тому ж світі. Розробники лише зазначають, що "плани вже в русі", а сама франшиза залишиться ключовою для студії.

Другий проєкт – RPG з відкритим світом у всесвіті Middle-earth. Warhorse офіційно підтвердила роботу над грою після хвилі чуток і витоків. За словами Embracer, це буде амбітна рольова гра у світі Джона Р. Р. Толкіна, а всередині студії її називають "великою immersive RPG".

За інформацією журналістів та інсайдерів, проєкт може отримати бюджет близько 100 мільйонів доларів і створюється як масштабна AAA-гра, здатна конкурувати з найбільшими сучасними RPG, пише GamesHub.

Також відомо, що Warhorse шукає спеціалістів з Unreal Engine 5, хоча серія Kingdom Come традиційно використовувала CryEngine. Це може свідчити про перехід студії на нові технології саме для гри за "Володарем перснів".