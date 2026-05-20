Какие игры мы увидим от Warhorse Studios в будущем?

Официальное подтверждение планов студии появилось 20 мая 2026 года в социальной сети X. Команда решила прекратить поток предположений и прямо заявила о своих следующих шагах, пишет IGN.

Вы могли слышать слухи, пришло время раскрыть то, над чем мы работаем,

– начали свой анонс представители Warhorse Studios в официальном аккаунте.

Первая игра

Сообщение содержало информацию о разработке "нового приключения" в мире Kingdom Come. Мы обратили внимание: компания не сказала прямо, что это будет Deliverance 3, поэтому сейчас стоит воспринимать это не как официальное продолжение предыдущих двух игр, а как вероятность того, что новым проектом может оказаться спин-офф о другом персонаже или вообще какое-то дополнение к Deliverance 2.

Создатели Kingdom Come готовят масштабные сюрпризы / Изображение Warhorse Studios

Анонс вызвал настоящий фурор в сети: только за первый час пост собрал более 11 000 лайков и 2 000 распространений. Такая реакция не удивительна, ведь предыдущая игра студии, Kingdom Come: Deliverance 2, вышедшая 4 февраля 2025 года, стала настоящим хитом:

Блестящая RPG, которая бескомпромиссно остается собой,

– описал вторую часть Джордан Миддлер, обозреватель издания VGC, поставив игре 5 баллов из 5.

Критики из IGN также остались в восторге, оценив проект в 9 баллов из 10.

Вторая игра

Самой большой неожиданностью стал выход студии на территорию высокого фэнтези, ведь нам также сообщили о разработке ролевой игры с открытым миром в Средиземье. RPG по мотивам произведений Дж. Р. Р. Толкина описывается как проект с открытым миром в Средиземье.

Хотя разработчики используют хэштег #lotr, само название "Властелин колец" в тексте анонса прямо не упоминается, что может указывать на события в другой эпохе этой вселенной, то есть не буквально по самим книгам.

По мнению экспертов, это может быть первая "настоящая" RPG в этом мире, поскольку предыдущие игры, вроде серии Shadow of Mordor от Monolith Productions, не были ролевыми играми в полном смысле, а The Lord of the Rings Online является нишевым MMO-проектом.

Интересно, что этот анонс состоялся всего через неделю после того, как Amazon отменила свою собственную многопользовательскую игру по этой же вселенной.

Деталей еще нет

Пока разработчики не раскрывают технических деталей, платформ или даты релиза. Учитывая, что между первой и второй частями Kingdom Come прошло семь лет, фанаты готовятся к длительному ожиданию.

Мы будем рады рассказать вам больше, когда придет время,

– такой лаконичный ответ дает студия на все вопросы о сроках.

Однако индустрия уже замерла в ожидании, ведь передача "коронного бриллианта" Embracer – лицензии на Средиземье – в руки студии, доказавшей свой талант в создании глубоких ролевых игр, выглядит чрезвычайно перспективным шагом.

Стоит также заметить, что эти новости совпали с масштабной реструктуризацией материнской компании Embracer Group. Ровно через год после ребрендинга часть активов была выделена в отдельную компанию под названием Fellowship Entertainment. В состав этого нового игрока на рынке вошли такие студии, как Warhorse Studios, 4A Games, Crystal Dynamics, Eidos-Montréal и другие. Fellowship Entertainment будет обладать мощным портфелем франшиз, среди которых Tomb Raider, Metro, Deus Ex, Dead Island и, собственно, права на Средиземье.

На протяжении последних лет вокруг серии Kingdom Come: Deliverance постоянно появлялись слухи о ремастерах, новых частях и расширении франшизы. Причиной стали большие продажи второй игры и стремительный рост популярности студии Warhorse Studios. Однако сами разработчики неоднократно заявляли, что не планируют возвращаться к этому миру. По крайней мере не в ближайшее время.

Представители студии прямо говорили, что сейчас не рассматривают ни ремастер, ни переиздание оригинальной игры, а также не планируют в ближайшее время продолжений. В то же время, по их словам, это не означает полный отказ от самого бренда Kingdom Come. Компания, как мы заметили, была очень расплывчатой в своих заявлениях, но фактически говорила о том, что никаких игр в этом мире в ближайшие годы не будет, поскольку она займется другими проектами.

Дополнительно ситуацию подогрело то, что соучредитель студии Даниэль Вавра фактически отошел от роли креативного директора новой игры и занялся экранизацией франшизы, как пишет Gameforceasia.

Что известно о закрытой игре от Amazon?

На этом фоне интересно выглядит история другой игры по "Властелину колец", которую много лет пыталась создать Amazon Games. Речь идет о масштабной MMO в мире Средиземья. Это был уже второй крупный провал Amazon в попытках создать онлайн-игру по произведениям Толкина.

Первую версию MMO анонсировали еще в 2019 году. Тогда Amazon работала вместе с китайской компанией Leyou. Игра должна была стать большой AAA-MMO с открытым миром, новыми регионами Средиземья и событиями, которые происходят задолго до "Братства кольца". Но после того, как Leyou купила Tencent, между компаниями возникли юридические и контрактные проблемы. В результате разработку отменили в 2021 году, напоминает GameSpot.

После этого Amazon попыталась перезапустить проект уже вместе с Embracer Group. Компания активно расширяла команду и даже перевела часть сотрудников из MMO New World на новую игру по "Властелину колец". Однако в 2025 году в Amazon Games начались большие сокращения, а сама компания решила постепенно сворачивать часть MMO-направления. По данным журналистов и бывших работников, проект годами фактически существовал только "на бумаге", а над ним работали лишь несколько человек. В мае 2026 года Amazon официально подтвердила отмену игры.

Несмотря на это Amazon заявляет, что не отказывается от игр в мире Толкина и продолжает сотрудничать с Middle-earth Enterprises над другими проектами.

Успех Kingdom Come: как сообщество приняло оба проекта

Напомним, серия Kingdom Come превратилась в одну из главных RPG-франшиз Европы. Первая Kingdom Come: Deliverance вышла в 2018 году и быстро получила популярность благодаря историческому реализму, отсутствию магии и детальному воспроизведению средневековой Богемии. Игра стала культовой среди фанатов хардкорных RPG, хотя на старте ее сильно критиковали из-за багов и технических проблем.

Со временем Warhorse смогла исправить репутацию игры обновлениями и дополнениями. Именно успех первой части позволил студии значительно расшириться и создать продолжение значительно более высокого уровня.

Kingdom Come: Deliverance II стала еще большим успехом. Игра продалась тиражом более 1 миллиона копий за первые сутки после релиза, а уже в 2026 году продажи превысили 5 миллионов копий. Проект получил награды, высокие оценки критиков и даже звание "Игра года" от PC Gamer, пишет VGChartz.