Новыми деталями о третьем аддоне для Kingdom Come: Deliverance 2 разработчики поделились с журналистами на выставке Gamescom 2025, рассказывает 24 Канал со ссылкой на PCGamesN.
Смотрите также Шесть лет ожидания: Hollow Knight Silksong наконец получила дату выхода Hollow Knight Silksong
Что ждет игроков в последнем дополнении?
PR-менеджер Warhorse Studios Тобиас Штольц-Цвиллинг рассказал, что главной задачей в дополнении Mysteria Ecclesiae будет остановить распространение опасной болезни в Седлецком монастыре. В команде разработчиков эту эпидемию в шутку называют "средневековым коронавирусом".
В отличие от похожей миссии в оригинальной игре, на этот раз Индржиха не будут запирать в стенах монастыря. Игроки смогут свободно передвигаться по окрестностям, что сделает прохождение более интересным.
Сам монастырь будет полностью открыт для исследования. Игроки смогут узнать больше о средневековой медицине, болезни и алхимии, сотрудничая с монахами, чтобы выяснить причины таинственных событий.
Что будет дальше с KCD 2?
Тобиас Штольц-Цвиллинг также подтвердил, что Mysteria Ecclesiae станет последним дополнением для игры. Студия Warhorse стремится завершить историю Индржиха и взяться за разработку новых проектов. В то же время он отметил, что это не означает конец для всей франшизы Kingdom Come: Deliverance.
А тем временем актер, сыгравший Генри – Томас МакКей, провел свой последний день в кабинке и на сцене мокап-студии, где происходил захват движений для игры. В честь этого события студия устроила трогательную церемонию прощания, что может свидетельствовать о том, что история Индриха завершена.
Почти 9 лет он [Томас МакКей] давал жизнь Генри и помогал формировать нашу историю. Мы отпраздновали это небольшим сюрпризом (да, торт включен). Спасибо, Том, ты всегда будешь частью истории Warhorse!
– написали создатели игры на странице в X.
Какие DLC будут доступны для игры?
Релиз Mysteria Ecclesiae запланирован на период с октября по декабрь текущего года.
- Ему будет предшествовать выход второго дополнения, Legacy of the Forge ("Наследие кузницы"), которое поступит в продажу уже 9 сентября.
- Перед этим игрокам стало доступно дополнение Brushes with Death, которое добавило в игру историю о художнике Войта и возможность расписывать щиты, а также гонки на лошадях.
- Еще раньше разработчики расширили контент двумя обновлениями, первое из которых добавило более 1 000 улучшений, среди которых возможность менять внешность героя.
- Второе обновление сделало Kingdom Come Deliverance 2 по-настоящему тяжелой, ведь игроки получили возможность начать новую игру в режиме гардкора.