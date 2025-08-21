Hollow Knight: Silksong поступит в продажу 4 сентября 2025 года. Разработчики подтвердили, что игра будет доступна на ПК (Steam, GOG, Microsoft Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, а также на Nintendo Switch и ее преемнице Switch 2. Важно, что проект с первого дня пополнит библиотеку подписки Game Pass, информирует 24 Канал.

Анонс даты выхода состоялся после более чем шести лет ожидания – игру впервые представили еще в феврале 2019 года. Изначально ее релиз планировался на первую половину 2023-го, но впоследствии его перенесли на 2025 год.

Вместе с объявлением студия Team Cherry представила почти двухминутный трейлер с кадрами игрового процесса, демонстрирующий исследование мира и сражения с врагами.

Трейлер Hollow Knight: Silksong – смотрите видео:

Фанаты, которые годами ждали новости, встретили анонс с восторгом и облегчением, хотя некоторые до сих пор не могут поверить в событие.

В игре пользователи возьмут на себя роль принцессы Горнет, знакомой по оригинальной Hollow Knight. Игрокам предстоит исследовать новое королевство, взбираться на его вершину, выполнять задания и раскрывать древние тайны.

Разработчики обещают акробатический экшен, огромный мир, созданный вручную, более 200 видов противников, более 40 боссов и оркестровый саундтрек.