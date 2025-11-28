Контент-мейкер вывел Minecraft на новый уровень сложности, играя в легендарную игру на принтере для чеков, сообщает 24 Канал со ссылкой на smilly на YouTube.
Стоит внимания Украинская игра Tukoni: Forest Keepers получила престижную награду на DevGAMM 2025
В Minecraft можно играть на принтере?
В последние годы приобрело популярность явление, когда видеоигры переносят на наиболее неприспособленные для этого дела устройства.
Например, в Doom уже успели поиграть на кишечных бактериях или даже в документе Word.
На этот раз стример и блогер smilly заменил привычный монитор на принтер для чеков и поиграл так в Minecraft.
Маленькое устройство печатало новый кадр игры каждые две секунды, что в сумме обеспечивало игроку производительность в 0,5 FPS.
К тому же получаемое изображение было монохромным, крошечным и максимально нечетким.
Minecraft на чековом принтере: смотрите видео
Несмотря на все smilly доказал, что и так вполне можно играть в игру, правда, имея стальное терпение.
За 4 дня YouTube-shorts с этим экспериментом набрал более 3 миллионов просмотров.
Геймерам очень понравился креативный подход блогера и они предложили ему пойти дальше и попробовать поиграть на обычном принтере, который будет печатать кадр примерно раз в 20 секунд, сообщает Dexerto.
Как еще причудливые способы игры придумывали геймеры?
В 2022 году хакер запустил уже упомянутый культовый шутер DOOM на тракторе John Deer.
В ту же классику 1993 года успешно поиграли на портативной зарядной станции Anker Prime, оснащенной дисплеем и процессором.
А GTA и God of War умудрились запустить на умных часах Galaxy Watch 5.