Контент-мейкер вывел Minecraft на новый уровень сложности, играя в легендарную игру на принтере для чеков, сообщает 24 Канал со ссылкой на smilly на YouTube.

В Minecraft можно играть на принтере?

В последние годы приобрело популярность явление, когда видеоигры переносят на наиболее неприспособленные для этого дела устройства.

Например, в Doom уже успели поиграть на кишечных бактериях или даже в документе Word.

На этот раз стример и блогер smilly заменил привычный монитор на принтер для чеков и поиграл так в Minecraft.

Маленькое устройство печатало новый кадр игры каждые две секунды, что в сумме обеспечивало игроку производительность в 0,5 FPS.

К тому же получаемое изображение было монохромным, крошечным и максимально нечетким.

Minecraft на чековом принтере: смотрите видео

Несмотря на все smilly доказал, что и так вполне можно играть в игру, правда, имея стальное терпение.

За 4 дня YouTube-shorts с этим экспериментом набрал более 3 миллионов просмотров.

Геймерам очень понравился креативный подход блогера и они предложили ему пойти дальше и попробовать поиграть на обычном принтере, который будет печатать кадр примерно раз в 20 секунд, сообщает Dexerto.

